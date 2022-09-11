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Молдова заборонила своїм авіалініям літати в Росію

Ірина Жукевич
glavcom.ua
Молдова заборонила своїм авіалініям літати в Росію
Молдова заборонила відновлювати польоти а Росію своїм авіалініям
Фото з відкритих джерел

Молдова спершу планувала відновити рейси в Росію, а потім передумала

Управління цивільної авіації Молдови заборонило Air Moldova та іншим національним перевізникам відновлювати польоти до Москви, посилаючись на директиви ICAO та EASA, повідомляє пресслужба молдовського регулятора.

Так, 9 вересня Air Moldova оголосила про відкриття рейсів до Москви з 1 жовтня. Компанія стверджує, що дане рішення є реакцією на численні звернення громадян Молдови, які знаходяться на території РФ і бажають повернутися додому за квитками придбаними до 24 лютого.

Уряд країни призупинив рейси з Кишинева до Москви через повномасштабне вторгнення РФ на Україну.

Нагадаємо, протягом липня у Молдові прокотилася хвиля фейкових замінувань. Зловмисники повідомили про замінування урядових установ, лікарень та аеропорту. Усі погрози не підтвердилися. Віцепрем'єр-міністр з реінтеграції Республіки Молдова Олег Серебрян заявив, що фейкові мінування адмінбудівель у Молдові разом із заявами Тирасполя про наміри «приєднатися» до РФ викликають в Кишиневі занепокоєння.

Теги: Молдова росія

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