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    Монастирський представив тимчасового керівника ДСНС

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    Тимчасовий в.о. голови ДСНС Сергій Крук сім років очолював Головне управління ДСНС у Рівненській області - Монастирський представив тимчасового керівника ДСНС
    Тимчасовий в.о. голови ДСНС Сергій Крук сім років очолював Головне управління ДСНС у Рівненській області
    фото: mvs.gov.ua

    Глава МВС висловив упевненість, що при новому керівникові курс на реформи та позитивні зміни у відомстві буде збережено

    Сьогодні, 12 листопада, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський представив тимчасового виконувача обов’язків голови ДСНС Сергія Крука, який до цього очолював Головне управління ДСНС у Рівненській області. Про це інформує пресслужба МВС.

    Монастирський подякував екскерівнику ДСНС Миколі Чечоткіну за плідну співпрацю та відзначив, що упродовж шести із половиною років його роботи у сфері ДСНС було зроблено дуже багато корисних та потрібних змін.

    Міністр також висловив упевненість, що й при новому керівникові курс на реформи та позитивні зміни у відомстві буде збережено. За його словами, територіальний підрозділ ДСНС Рівненщини був одним з найкращих в системі, а досвід Сергія Крука, який займав посаду керівника сім років, дозволить організувати роботу на такому високому рівні й в інших областях.

    Міністр наголосив на необхідності найближчим часом провести засідання Колегії ДСНС за основними напрямками реформування. Йдеться, у першу чергу, про реформування підходів.

    «Я би хотів бачити більше акценту саме на профілактиці. Ми маємо на сьогодні мету, з якою я прийшов на посаду міністра, це – зменшення смертності від надзвичайних ситуацій. Цей показник дуже високий, однак я думаю, що в наших силах його скоротити. Для цього потрібні і нові підходи, і нове бачення, а також і нове фінансування для Служби», – сказав Монастирський.

    У свою чергу, Сергій Крук подякував керівництву МВС та держави за довіру і можливість координувати діяльність ДСНС.

    «Я переконаний, що керівники і апарату ДСНС, і підрозділів у регіонах виконають поставлені першочергові й актуальні завдання, а усі попередні здобутки та напрацювання будуть збережені і примножені. Колектив пожежних-рятувальників готовий до виконання завдань за призначенням і зробить усе можливе, аби ДСНС стала прикладом в системі Міністерства внутрішніх справ», – сказав він.

    Нагадаємо, 10 листопада Кабінет міністрів України звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, яку він очолював з травня 2015 року. Виконання обов'язків голови ДСНС тимчасово поклали на Сергія Крука – начальника ДСНС у Рівненській області.

    Крук народився 7 серпня 1977 року. Закінчив Харківський інститут пожежної безпеки МВС, Київський національний університет внутрішніх справ. Доктор наук з держуправління. З жовтня 2014 року – начальник головного управління ДСНС у Рівненській області.

    Нагадаємо, Чечоткін очолив ДСНС у травні 2015 року після того, як з цієї посади звільнили Зоряна Шкіряка. До цього призначення Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови.

    Теги: МВС міністр ДСНС кадрові зміни Сергій Крук Денис Монастирський
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    Монастирський представив тимчасового керівника ДСНС