  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Мосійчук прокоментував подання на зняття з нього недоторканності

    • Розсилка
    Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук - Мосійчук прокоментував подання на зняття з нього недоторканності
    Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук

    Нардеп Мосійчук побачив у поданні «політичний тиск» на Олега Ляшка

    Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук прокоментував інформацію про те, що в Генпрокуратуру було внесено подання на зняття з нього депутатської недоторканності.

    Він зазначив, що вважає подану від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання «політичним тиском на Олега Ляшка»

    «Я думаю, що це помста за мою професійну та політичну діяльність. Крім того, це політичний тиск на нашого лідера Олега Ляшка», - заявив Мосійчук в коментарі виданню «Обозреватель».

    Нагадаємо, у п’ятницю стало відомо, що Генеральна прокуратура України отримала від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подання на зняття недоторканості з народного депутата з фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука.

    Натомість Мосійчук заявляв, що його офіційно не повідомляли про подання САП щодо зняття з нього депутатської недоторканності.

    Читайте також
    Олег Ляшко депутати Ігор Мосійчук САП Радикальна партія розслідування депутатська недоторканність Генеральная прокуратура
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ