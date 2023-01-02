МЗС анонсувало «перезавантаження» відносин з Африкою

З лютого 2022 року відбулися 18 розмов президента України з африканськими лідерами

У 2023 році настав час для перезавантаження відносин з усім африканським континентом, тоді як раніше у фокусі дипломатичної діяльності були політичні та торговельно-економічні контакти з країнами Північної Африки. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

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«Нова українська політика на цьому пріоритетному напрямі, визначена Президентом України Володимиром Зеленським, ґрунтується на Стратегії розвитку відносин з державами Африки, затвердженій у січні 2022 року», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що з лютого 2022 року відбулися 18 розмов президента України з африканськими лідерами, 9 з яких – вперше в історії двосторонніх відносин.

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МЗС нагадало, що Україну відвідав президент Гвінеї-Бісау та чинний голова Економічного співтовариства країн Західної Африки Умаро Ембало, що стало першим офіційним візитом в Україну лідера держави Підсахарської Африки з 2004 року. Також у жовтні 2022 року відбулося перше в історії української дипломатії африканське турне міністра закордонних справ України, що охопило Сенегал, Кот-д’Івуар, Гану та Кенію.

«На часі розширення нашої дипломатичної присутності на континенті до рівня, який дозволить безперебійно та ефективно взаємодіяти з африканськими столицями. У цьому зв'язку заплановано, зокрема, відкриття низки нових посольств», – додали в МЗС.

Раніше Зеленський анонсував відкриття українських посольств у 10 країнах Африки.