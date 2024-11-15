МЗС України відреагувало на телефонну розмову Шольца з Путіним

Речник МЗС переконаний, що потрібні конкретні сильні дії, які примусять Путіна до миру, а не вмовляння

Німецька сторона повідомляла, що збирається говорити з Путіним. Але навіть якщо канцлер ФРН Олаф Шольц не висловлював у розмові позицій, які йшли би врозріз із позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором Володимиром Путіним не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру. Про це йдеться у коментарі речника Міністерства зовнішніх справ України Георгія Тихого щодо телефонної розмови між канцлером ФРН та російським диктатором.

«Довгі розмови – це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів. Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції», – зазначив Тихий.

Речник МЗС переконаний, що потрібні конкретні сильні дії, які примусять Путіна до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях.

«Конкретні дії відомі – і це насамперед виведення військ окупанта з території України», – наголосив Тихий.

Нагадаємо, сьогодні, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони обговорювали війну в Україні. Про це йдеться на сайті Кремля. Під час розмови Путін знову заявив, що нібито російська сторона ніколи не відмовлялася і, як і раніше, відкрита до поновлення переговорів з Україною. Олаф Шольц повідомив, що під час розмови з Путіним закликав його припинити агресивну війну Росії проти України та вивести свої війська.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують провести телефонну розмову в п'ятницю, 15 листопада. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією. Зазначається, що ця розмова стане першим прямим спілкуванням між лідерами за майже два роки.

Згодом Tagesschau та Sueddeutsche Zeitung повідомили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона тривала близько години.