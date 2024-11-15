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Олаф Шольц готується до розмови з Путіним – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Олаф Шольц готується до розмови з Путіним – Bloomberg
Шольц та Путін планують провести телефонну розмову
фото із відкритих джерел

Bloomberg: Путін і Шольц планують першу телефону розмову за майже два роки

Російський диктатор Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц планують провести телефонну розмову в п'ятницю, 15 листопада. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією. Зазначається, що ця розмова стане першим прямим спілкуванням між лідерами за майже два роки.

«Автори зазначають, що розмова відбудеться в критичний момент для України, оскільки країна готується до третьої зими в умовах війни, при цьому значну частину її енергетичної інфраструктури пошкоджено або зруйновано. Невизначеність щодо підтримки з боку західних союзників також зростає напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому наступного року», – йдеться у матеріалі.

Раніше, 11 листопада, Шольц заявляв, що телефонна розмова з Путіним відбудеться незабаром. Однак переговори відбудуться лише за погодженням з партнерами, уточнив він.

Пізніше «рупор Кремля» Дмитро Пєсков зазначав, що у Кремлі не ведеться підготовка до телефонної розмови Путіна та Шольца. За його словами, відповідних сигналів від німецької сторони не було.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий провести переговори щодо України із диктатором Володимиром Путіним за участю Києва та інших сторін. 

«Так, я збираюся поговорити з російським президентом, коли для цього настане слушний час. Але я – відповідальний політик, не робитиму цього наодинці», – сказав Шольц, зазначивши, що має намір відновити переговори «незабаром».

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Теги: путін Олаф Шольц диктатор переговори Дмитро Пєсков

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