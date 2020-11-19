МЗС України закликає Бельгію підтримати «Кримську платформу»

Брюссель висловив принципову підтримку позиції України з деокупації Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова закликала бельгійську сторону підтримати «Кримську платформу».

Про це йшлося під час відеозустрічі Джапарової з директором з політичних питань та генеральним директором багатосторонніх справ МЗС Бельгії Акселем Кенесом.

«Перша заступниця міністра прокоментувала ситуацію з порушеннями прав людини в Криму, окремо зупинившись на мілітаризації українського півострова, що становить загрозу безпеки країн регіону Чорного та Азовського морів», – йдеться у повідомленні МЗС.

У ході розмови Джапарова презентувала бельгійській стороні ініціативу «Кримська платформа», ключовим завданням якої є подальша консолідація і координація міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Криму.

«Користуючись нагодою, перша заступниця міністра запросила Бельгію стати учасником «Кримської платформи»та повідомила про запланований на 2021 рік установчий саміт згаданої ініціативи, підкресливши важливість участі європейських партнерів, зокрема Бельгії, у реалізації її цілей», – повідомили у пресцентрі МЗС.

«У свою чергу Аксель Кенес подякував за запрошення приєднатися до згаданої ініціативи та висловив принципову підтримку позиції України з деокупації Криму. Він також висловив переконання, що зазначену проблематику буде обов’язково збережено на порядку денному ООН у 2021 році», – резюмували у МЗС.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові взяти участь у створенні Кримської платформи, ініційованої Україною.

Також Словенія підтримала створення платформи з деокупації Криму .

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.