Україна запросила Кіпр до платформи з деокупації Криму

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Кіпру в Україні Луїсом Телемаху

Кіпрська сторона запевнила, що продовжує дотримуватися позиції щодо невизнання окупації українського півострова

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила Кіпр приєднатися до створення Кримської платформи з деокупації.

Про це повідомляється на сайті МЗС.

Зазначається, що Джапарова зустрілася з послом Кіпру в Україні Луїсом Телемаху.

Перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку Кіпром суверенітету та територіальної цілісності України.

Також Джапарова запросила кіпрську сторону взяти участь у діяльності ініціативи «Кримської платформи».

Посол запевнив, що кіпрська сторона продовжує дотримуватися позиції щодо невизнання окупації українського півострова.

Співрозмовники також обговорили питання двосторонньої взаємодії у рамках міжнародних конвенцій та ініціатив стосовно гендерної рівності, протидії насильству проти жінок та збереження світової культурної спадщини.

До слова, МЗС України закликає Бельгію підтримати «Кримську платформу».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові взяти участь у створенні Кримської платформи, ініційованої Україною.

Також Словенія підтримала створення платформи з деокупації Криму .

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.