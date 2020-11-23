  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Україна запросила Кіпр до платформи з деокупації Криму

    • Розсилка
    <p>Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Кіпру в Україні Луїсом Телемаху</p> - Україна запросила Кіпр до платформи з деокупації Криму

    Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Кіпру в Україні Луїсом Телемаху

    Кіпрська сторона запевнила, що продовжує дотримуватися позиції щодо невизнання окупації українського півострова

    Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила Кіпр приєднатися до створення Кримської платформи з деокупації.

    Про це повідомляється на сайті МЗС.

    Зазначається, що Джапарова зустрілася з послом Кіпру в Україні Луїсом Телемаху.

    Перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку Кіпром суверенітету та територіальної цілісності України.

    Також Джапарова запросила кіпрську сторону взяти участь у діяльності ініціативи «Кримської платформи».

    Посол запевнив, що кіпрська сторона продовжує дотримуватися позиції щодо невизнання окупації українського півострова.

    Співрозмовники також обговорили питання двосторонньої взаємодії у рамках міжнародних конвенцій та ініціатив стосовно гендерної рівності, протидії насильству проти жінок та збереження світової культурної спадщини.

    До слова, МЗС України закликає Бельгію підтримати «Кримську платформу».

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки готові взяти участь у створенні Кримської платформи, ініційованої Україною.

    Також Словенія підтримала створення платформи з деокупації Криму .

    Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запросив друзів України до участі у створенні міжнародної Кримської платформи щодо деокупації півострова та закликав підтримати оновлену резолюцію стосовно ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму.

    До слова, РНБО озвучило план повернення Криму.

    Теги: МЗС Крим дипломатія посол Україна Кіпр окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies