Режим Путіна тримається, тому Заходу потрібна нова стратегія – WSJ
Підтримка України – це найбільш нагальний і економічно ефективний елемент західної стратегії
Режим Путіна міцно тримається, тому США і союзникам потрібна нова довгострокова стратегія стримування. Про це пише The Wall Street Journal.
Путін витримав усі спроби Заходу скасувати його вторгнення в Україну і його режим все ще міцно тримається. Як зазначає видання, настав час переходити до довгострокової стратегії, яка посилить і збереже тиск на режим у Кремлі. Не повинно бути ілюзій, що вистачить якоїсь комбінації короткострокових кроків, щоб змусити Путіна відмовитися від війни.
Журналісти зауважують, що західні лідери вдавалися до магічного мислення про поразку Росії і робили ставку на санкції, успішний український контрнаступ або передачу нових видів озброєнь. Дехто сподівався на повалення Путіна.
Політика стримування сьогодні означає продовження західних санкцій, дипломатичну ізоляцію Росії, запобігання втручанню Кремля в американську внутрішню політику та посилення сил і засобів стримування й оборони НАТО. Це також означатиме пом'якшення всіх збитків, завданих війною Путіна: дипломатичних, інформаційних, військових і економічних.
Зазначається, що всупереч усім прогнозам, Україна витримала російський тиск а менш ніж за два роки звела нанівець ціле десятиліття російської військової модернізації. Підтримка України в боротьбі і постачання їй зброї та боєприпасів – це найбільш нагальний і економічно ефективний елемент західної стратегії.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін запевняє, що рішення напасти на Україну у нього виникло спонтанно, мовляв до 2014 року він і думати про таке не смів.
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