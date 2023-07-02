Міноборони анонсувало «спекотне» літо в Криму (відео)
Відпочинок на захопленому армією РФ півострові може завершитися несподівано
Окупантів у тимчасово захопленому росіянами Криму чекає «спекотне літо». Відео із таким натяком опублікувало в Міністерство оборони України.
На кадрах видно, що відпочинок на захопленому армією РФ півострові може завершитися несподівано.
Attention unwanted guests. A travel advisory is in effect this summer. pic.twitter.com/SJTNXPwWSJ— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 2, 2023
«Увага небажаним гостям. Цього літа діють попередження щодо подорожей», – підкреслили в Міноборони.
Раніше Міністерство оборони України оприлюднило ролик про «переваги» служби у російській окупаційній армії. У відео рашистам пригадали і злиденні російські міста та села, з яких вони намагаються втекти, підписуючи контракт, і те, наскільки обіцянки російського командування відмінні від реальності.
Також нідерландське телебачення влучно потролило Путіна та «референдуми». Ведучий шоу Ар'єн Любах запропонував керівництву Кремля провести «референдум», за результатами якого Росія стала б одним із суб'єктів Королівства Нідерланди.
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