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Міноборони анонсувало «спекотне» літо в Криму (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Міноборони анонсувало «спекотне» літо в Криму (відео)
Такий вигляд має спекотне літо у Криму на думку Міноборони
фото: скріншот із відео

Відпочинок на захопленому армією РФ півострові може завершитися несподівано

Окупантів у тимчасово захопленому росіянами Криму чекає «спекотне літо». Відео із таким натяком опублікувало в Міністерство оборони України.

На кадрах видно, що відпочинок на захопленому армією РФ півострові може завершитися несподівано.

«Увага небажаним гостям. Цього літа діють попередження щодо подорожей», – підкреслили в Міноборони.

Раніше Міністерство оборони України оприлюднило ролик про «переваги» служби у російській окупаційній армії. У відео рашистам пригадали і злиденні російські міста та села, з яких вони намагаються втекти, підписуючи контракт, і те, наскільки обіцянки російського командування відмінні від реальності. 

Також нідерландське телебачення влучно потролило Путіна та «референдуми». Ведучий шоу Ар'єн Любах запропонував керівництву Кремля провести «референдум», за результатами якого Росія стала б одним із суб'єктів Королівства Нідерланди.

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Теги: Міноборони відпочинок відео

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