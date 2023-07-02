Міноборони анонсувало «спекотне» літо в Криму (відео)

Такий вигляд має спекотне літо у Криму на думку Міноборони

Відпочинок на захопленому армією РФ півострові може завершитися несподівано

Окупантів у тимчасово захопленому росіянами Криму чекає «спекотне літо». Відео із таким натяком опублікувало в Міністерство оборони України.

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На кадрах видно, що відпочинок на захопленому армією РФ півострові може завершитися несподівано.

Attention unwanted guests. A travel advisory is in effect this summer. pic.twitter.com/SJTNXPwWSJ Будь ласка, читайте текст після реклами July 2, 2023

«Увага небажаним гостям. Цього літа діють попередження щодо подорожей», – підкреслили в Міноборони.

Раніше Міністерство оборони України оприлюднило ролик про «переваги» служби у російській окупаційній армії. У відео рашистам пригадали і злиденні російські міста та села, з яких вони намагаються втекти, підписуючи контракт, і те, наскільки обіцянки російського командування відмінні від реальності.

Також нідерландське телебачення влучно потролило Путіна та «референдуми». Ведучий шоу Ар'єн Любах запропонував керівництву Кремля провести «референдум», за результатами якого Росія стала б одним із суб'єктів Королівства Нідерланди.