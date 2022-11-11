Нардеп Арістов підтвердив, що в орендованій ним квартирі був обшук: деталі
Арістов очолює комітет Верховної Ради з питань бюджету
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов заявив, що в орендованій ним квартирі сьогодні працівники Державного бюро розслідувань провели обшук. Про це він написав у Facebook.
«Сьогодні до квартири, яку я орендую, з обшуком прийшли співробітники ДБР. Адреса цієї квартири внесена в декларацію. У ДБР підкреслили, що до мене особисто не мають ніяких претензій», – написав Арістов.
Нардеп зазначив, що обшук ускладнив його роботу, тому що слідчі забрали телефон. Він додав, що про причини обшуку та деталі справи можуть розповісти його адвокати.
Юрій Арістов народився 1 липня 1975 року. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку а спеціальністю «Радіозв'язок», отримав кваліфікацію спеціаліста радіоінженера. Ексгендиректор компанії «Атлантік-ЮММА».
У 2019 році був обраний народним депутатом України на парламентських виборах від партії «Слуга народу», №42 у списку.
З 29 серпня 2019 року – голова комітету з питань бюджету у Верховній раді IX скликання. Член групи з міжпарламентських зв'язків з Францією, Японією, Норвегією, Канадою та США.
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