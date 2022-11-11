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ДБР прийшло з обшуками до нардепа Арістова – ЗМІ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ДБР прийшло з обшуками до нардепа Арістова – ЗМІ 
Арістов був кандидатом у нардепи від партії від «Слуги народу»
фото: facebook.com/yuaristov

Нардеп очолює комітет Верховної Ради з питань бюджету 

Державне бюро розслідувань (ДБР) прийшло з обшуками до голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрія Арістова. Це сталося сьогодні вранці. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

«Державне бюро розслідувань з 7-ї ранку п'ятниці 11 листопада проводить обшуки у голови бюджетного комітету Ради Юрія Арістова», – повідомило джерело.

Юрій Арістов народився 1 липня 1975 року. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку а спеціальністю «Радіозв'язок», отримав кваліфікацію спеціаліста радіоінженера. Ексгендиректор компанії «Атлантік-ЮММА».

У 2019 році був обраний народним депутатом України на парламентських виборах від партії «Слуга народу», №42 у списку.

З 29 серпня 2019 року – голова комітету з питань бюджету у Верховній раді IX скликання. Член групи з міжпарламентських зв'язків з Францією, Японією, Норвегією, Канадою та США.

Теги: Україна партії Facebook

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