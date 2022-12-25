Нардеп назвав главу МЗС Китаю комуністичним брехуном

Ван І стверджує, що Пекін «завжди стояв на боці миру», коли йшлося про «українське питання»

Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони за мир

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко різко розкритикував заяви міністра закордонних справ Китаю Ван І та назвав його «комуністичним брехуном». Про це він написав у Twitter.

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Мережко процитував уривок з роману «1984» британського письменника Джорджа Оруелла: «Минуле можна було змінити. Минуле ніколи не змінювалося. Океанія воювала з Остазією. Океанія завжди воювала з Остазією». Він характеризує брехню та подвійні стандарти у пропаганді тоталітарних режимів.

Далі Мережко згадав заяву Ван І, який сказав, що Пекін «завжди стояв на боці миру», коли йшлося про «українське питання». «Ван І – комуністичний брехун», – написав нардеп.

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Нагадаємо, що після дев’яти місяців від вторгнення РФ в Україну китайський лідер Сі Цзіньпін доручив своєму уряду зміцнити економічні зв’язки з Москвою, яка шукає способи пережити тиск західних санкцій.

У той же час Китай встановив колючий дріт на кордоні з РФ – він з'явився на березі річки Амур в китайському місті Фуюань, розташованому за 65 км від російського Хабаровська.