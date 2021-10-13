Єврокомісія схвалила заходи з подолання енергетичної кризи

протистоїть різкому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму

ЄС протистоїть різкому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму

Європейська комісія схвалила набір заходів для протидії зростанню світових цін на енергоносії

Європейська комісія ухвалила комплекс короткострокових та середньострокових заходів для протидії зростанню світових цін на енергоносії у зимовий період. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Єврокомісія ухвалила Повідомлення про ціни на енергоносії для протистояння виключному зростанню світових цін на них, яке, згідно з прогнозами, триватиме протягом зими.

Зазначається, що це повідомлення включає «набір інструментів», який держави-члени ЄС можуть використовувати для подолання наявного підвищення цін і подальшого підвищення стійкості до майбутніх потрясінь.

За словами єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсона, зростання світових цін на енергоносії є серйозною проблемою для ЄС, а у процесі виходу з пандемії та початку відновлення економіки важливо захистити вразливих споживачів та підтримати європейські компанії.

«Комісія допомагає державам-членам негайно вжити заходів для зменшення впливу на домогосподарства та бізнес цієї зими. Водночас ми визначаємо інші середньострокові заходи, щоб гарантувати, що наша енергетична система буде більш стійкою та гнучкою, щоб протистояти будь-якій майбутній нестабільності протягом усього перехідного періоду», – цитує пресслужба Сімсона.

Зокрема, короткострокові національні заходи включають екстрену підтримку домогосподарств, державну допомогу компаніям і цільове зниження податків. Комісія також має намір підтримувати інвестиції у відновлювані джерела енергії і енергоефективність, вивчити можливі заходи зі зберігання енергії і закупівлі запасів газу, а також оцінити структуру ринку електроенергії.

Як відомо, Європа почала економити на газі.

Тим часом Росія так розкочегарила ціни на енергоносії, що її доходи перевищать допандемічний рівень.

Можливо, Європі доведеться попросити більше російського газу, ніж було обумовлено раніше. Про це заявив верховний представник ЄС у закордонних справах і політики безпеки Жозеп Боррель.

Зазначимо, у понеділок, 11 жовтня, біржова ціна на газ в Європі впала нижче $1000 за тисячу кубометрів. При цьому протягом декількох тижнів у вересні і на початку жовтня вартість газу в Європі безперервно зростала, встановивши кілька рекордів. 6 жовтня пальне коштувало $1924 за тисячу кубометрів.

До слова, у Нацбанку заспокоїли: зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців. У наступному році реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

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