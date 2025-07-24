НАБУ і САП відреагували на новий законопроєкт президента

Правоохоронці долучилися до створення документи, який скасовує норми, що були запроваджені законопроєктом №12414

Законопроєкт №13533, поданий президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НАБУ та САП.

Зазначається, що антикорупційні органи взяли участь у підготовці тексту документа та закликають Верховну Раду якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу і в цілому. «Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП», – йдеться в заяві правоохоронців.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати.

Згодом стало відомо, що президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відреагували на підготовку нового законопроєкту.

Вже 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.