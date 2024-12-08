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Трамп зробив нову заяву про допомогу Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп зробив нову заяву про допомогу Україні
Ще під час передвиборчих перегонів Трамп казав, що зупинить фінансову допомогу Україні
фото з відкритих джерел

За словами Трампа, він «активно намагається закінчити війну»

Новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації. Про це він сказав в інтерв’ю програмі «Meet the Press» на телеканалі NBC News.

За словами Трампа, він «активно намагається закінчити війну», «якщо це можливо». Однак Україна може, «можливо», очікувати, що не отримає стільки військової допомоги від США, коли він повернеться на посаду президента.

Нагадаємо, ще під час передвиборчих перегонів Трамп казав, що зупинить фінансову допомогу Україні, назвавши українського президента Володимира Зеленського «найкращим продавцем серед усіх політиків, що колись жили».

Крім того, припинення військової допомоги Україні також передбачає план спецпосланця Трампа щодо війни в Україні Кіта Келлога. Той пропонує озброювати Україну лише в тому разі, якщо вона погодиться сісти за стіл переговорів з росією.

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон переконав обраного президента США Дональда Трампа провести тристоронню зустріч у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення війни в Україні та пошуку шляхів її завершення.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна Еммануель Макрон президент

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