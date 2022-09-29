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Затримання на кордоні студентів-чоловіків: прикордонники дали роз’яснення

Надія Клочко
glavcom.ua
Затримання на кордоні студентів-чоловіків: прикордонники дали роз’яснення
Чоловіки-студенти скаржаться на відмови у перетині кордону
фото з відкритих джерел

Прикордонники відреагували на інформацію про «побиття студента» на пункті пропуску через кордон

Державна прикордонна служба України відреагувала на звинувачення у порушення закону з боку українських студентів іноземних вишів, яким було відмовлено у перетині кордону на Львівщині. У відомстві роз’яснили ситуацію та наголосили, що прикордонники діють виключно у рамках закону.

Прикордонники нагадують, що під час дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років для підтвердження підстав для виїзду за межі України мають надати відповідні підтверджуючі документи, а деякі взагалі не мають права на виїзд з України.

«Проте такі громадяни, попри встановлені обмеження, свідомо та навмисно вирушають на державний кордон та створюють конфліктні ситуації у пунктах пропуску, намагаючись використати конфліктну ситуацію для отримання дозволу на виїзд з України», – зазначається у повідомленні.

У відомстві наголосили, що Державна прикордонна служба України діє в рамках чинного законодавства. Прикордонники радять громадянам, яким відмовили у перетині кордону і вони вважають, що їхні права порушені, «розв'язувати відповідні питання не шляхом конфлікту, а у правовий спосіб».

Прикордонна служба також дала роз’яснення щодо інциденту у пункті пропуску «Шегині» на Львівщині – у пропуску через кордон було відмовлено 21-річному студенту, після чого виникла конфліктна ситуація. Прикордонники заявили, що цей молодик отримав відмову у перетині кордону уже вдев’яте.

«Один з випадків конфліктної ситуації через відмову у пропуску студенту мав місце на Львівщині. В мережі поширили відео начебто затримання прикордонниками такої особи в одному з пунктів пропуску. Користувачі, які поширили відео, повідомляють, що прикордонники діють незаконно стосовно громадян. Інформуємо, що даний громадянин, уже вдев’яте намагався виїхати за кордон. Отримавши чергову відмову, 21-річний молодик почав обурюватися і відмовлявся покинути територію службового приміщення Держприкордонслужби та пункту пропуску загалом.

При цьому, при кожному факті відмови у перетинанні кордону на виїзд з України цьому молодику документально доводилося рішення про відмову, в якому зазначалися конкретні норми законодавства, згідно з якими діють прикордонники», – зазначається у повідомленні.

Наголошується, що «за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі прикордонника під час виконання ним службових обов’язків», щодо порушника було складено адміністративний протокол за ст. 185-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Рішення про відповідальність будуть приймати судові органи.

«Закликаємо громадян завчасно, до перетину кордону, уважно вивчати норми законодавства, що регламентують перетин кордону і не створювати конфліктних ситуацій», – звернулися до українців прикордонники.

Зазначимо, у мережі з’явилося відео, як студенти іноземних вишів влаштували акцію протесту на прикордонному переході «Шегині» в Яворівському районі Львівської області, деяких із них затримали. На кадрах видно, як двоє людей у військовій формі з автоматами відводять хлопця, одягненого у чорну куртку. За ними слідує поліцейський, який рекомендує вимкнути телефон тому, хто знімає відео. Також один із студентів іноземного вишу заявив, що на КПП Шегині його нібито побили.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до Міністерства оборони з проханням дозволити студентам виїжджати на навчання за кордон, адже вони не підлягають мобілізації.

Українців, які навчаються у закордонних вишах, з 15 вересня перестали випускати за кордон, навіть якщо вони мали візи і могли пред’явити оригінали документів про вступ. Юристи заявляють, що такі дії українських прикордонників є незаконними та рекомендують звертатися до суду.

Зазначимо, раніше Міністерство внутрішніх справ роз'яснило, як виїхати з України чоловікам-студентам, що навчаються за кордоном. 

Читайте також: Студенти і мобілізація. Чому хлопців висаджують на кордоні?
Теги: студенти Держприкордонслужба мобілізація кордон прикордонники

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