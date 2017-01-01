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    «Народний фронт» сплатив колишнім «регіоналам» чотири мільйони за оренду офісу

    Партія, що входить у правлячу коаліцію, орендує для себе офіс площею майже 1,5 тисячі квадратних метрів
    Чотири мільйони гривень з державного бюджету партія «Народний фронт» витратила протягом трьох місяців на оренду свого офісу. Такі дані були оприлюднені у фінансовому звіті політичної сили, поданому у Національне агентство з питань запобігання корупції, повідомляє «Главком». Офіс в «Карнегі центрі» на Кловському
    • Сьогодні, 08:30
    • Розсилка
    &laquo;Карнегі центр&raquo;, у якому&nbsp;партія &laquo;Народний фронт&raquo; знімає офіс
    «Карнегі центр», у якому партія «Народний фронт» знімає офіс

    Партія, що входить у правлячу коаліцію, орендує для себе офіс площею майже 1,5 тисячі квадратних метрів

    Чотири мільйони гривень з державного бюджету партія «Народний фронт» витратила протягом трьох місяців на оренду свого офісу. Такі дані були оприлюднені у фінансовому звіті політичної сили, поданому у Національне агентство з питань запобігання корупції, повідомляє «Главком».

    Офіс в «Карнегі центрі» на Кловському узвозі, 7 партія «Народний фронт» продовжує орендувати у народного депутата від групи «Відродження» Валерія Писаренка (колишній «регіонал») та у сестри іншого нардепа від цієї групи Антона Яценка (теж колишній «регіонал») Дарини – за приміщення загальним розміром майже 1,5 тисячі квадратних метрів «фронтовики» сплатили кожному з орендодавців за період з 1 липня по 31 вересня по 2 мільйони гривень.

    Детальний аналіз того, як українські парламентські партії використовують на власні потреби кошти з державного бюджету, читайте в матеріалі «Главкому» Вішалки для Тимошенко, телеефіри для Ляшка, гулянки для БПП... На що партії витрачають держфінансування.

    БПП Народний фронт партії
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