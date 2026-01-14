Головна Країна Політика
Наталуха очолив Фонд держмайна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Наталуха очолив Фонд держмайна
Фонд держмайна України очолив Дмитро Наталуха
фото: «Слуга народу»

Дмитро Наталуха – народний депутат від партії «Слуга народу», голова комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді

У четвер, 14 січня, Рада призначила Дмитра Наталуху на посаду голови Фонду державного майна України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

«За» проголосували 244 нардепів. До цього в. о. голови Фонду державного майна була Іванна Смачило

Що відомо про Дмитра Наталуху

Дмитро Наталуха – український політик, юрист, народний депутат від партії «Слуга народу», голова комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді, заступник члена постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

38-річний Дмитро Наталуха народився у Москві. Навчався в Інституті міжнародних відносин КНУ, а також у Кембриджському університеті та Коледжі Фіцвільяма. У 2019 році Наталуху обрали народним депутатом від головуючої партії «Слуга народу». Працює заступником члена постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, а також співголовою групи з міжпарламентських зв'язків з Великою Британією. Голова комітету з питань економічного розвитку.

До слова, раніше повідомлялося, що Фонд державного майна (ФДМУ) не формував та не подавав до Міністерства фінансів та Міністерства економіки консолідованої фінансової звітності щодо понад 2 тис. держпідприємств, які перебувають у його сфері управління.

Фонд державного майна Верховна Рада

