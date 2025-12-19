Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка

Депутатка має до 29 грудня надати комітету пояснення щодо своїх висловлювань у Раді

За словами депутатки, пославши Тищенка в залі парламенту, вона «виконала волю народу»

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту надіслав листа нардепці Марʼяні Безуглій з вимогою пояснити, чому вона використала нецензурну лексику щодо парламентаря Миколи Тищенка під час одного із засідань Ради. Про це повідомляє «Главком».

Парламентський комітет повідомив, що йому надійшло звернення від Тищенка, у якому той поскаржився на висловлювання Безуглої. Серед скарг – публічне звернення до депутата нецензурною лексикою, блокування роботи парламенту та використання нецензурних слів в залі пленарних засідань.

Згідно з отриманим листом, депутатка має до 29 грудня надати комітету пояснення щодо своїх висловлювань та дій під час пленарного засідання 16 грудня.

За словами Безуглої, пославши Тищенка в залі парламенту, вона «виконала волю народу». Водночас депутатка обурилася, що комітет Ради нібито не розслідує жодних інших заяв та дій її колег.

Нагадаємо, у Верховній Раді сталася бійка між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та парламентарем Сергієм Тарутою. 16 грудня народна депутатка заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Депутат Сергій Тарута спробував розблокувати доступ до трибуни, зокрема він зривав загороджувальні стрічки та навіть вступив у словесну перепалку з Безуглою, яка згодом переросла в штовханину й не тільки. Згодом нардеп прокоментував ситуацію, засудивши дії Безуглої та наголосивши на небезпеці поширення пропаганди всередині Ради.

🇺🇦 У Верховній Раді нардепка Мар'яна Безугла під час виконання гімну України заблокувала трибуну парламенту



У власному тг-каналі Безугла опублікувала відео своєї бійки з нардепом Тарутою. pic.twitter.com/5Kc71kJxaM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 16, 2025

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, чому свідомо публікує провокативні дописи у соцмережах, що викликають резонанс і критику серед громадськості та її колег. За словами нардепки, це спосіб висвітлити «контраст певної проблематики» та «підняти питання» у суспільстві.