Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка
Депутатка має до 29 грудня надати комітету пояснення щодо своїх висловлювань у Раді
За словами депутатки, пославши Тищенка в залі парламенту, вона «виконала волю народу»

Комітет Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту надіслав листа нардепці Марʼяні Безуглій з вимогою пояснити, чому вона використала нецензурну лексику щодо парламентаря Миколи Тищенка під час одного із засідань Ради. Про це повідомляє «Главком».

Парламентський комітет повідомив, що йому надійшло звернення від Тищенка, у якому той поскаржився на висловлювання Безуглої. Серед скарг – публічне звернення до депутата нецензурною лексикою, блокування роботи парламенту та використання нецензурних слів в залі пленарних засідань.

Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка фото 1

Згідно з отриманим листом, депутатка має до 29 грудня надати комітету пояснення щодо своїх висловлювань та дій під час пленарного засідання 16 грудня.

За словами Безуглої, пославши Тищенка в залі парламенту, вона «виконала волю народу». Водночас депутатка обурилася, що комітет Ради нібито не розслідує жодних інших заяв та дій її колег.

Регламентний комітет Ради зобовʼязав Безуглу пояснити, чому вона послала Тищенка фото 2

Нагадаємо, у Верховній Раді сталася бійка між народною депутаткою Мар'яною Безуглою та парламентарем Сергієм Тарутою. 16 грудня народна депутатка заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Депутат Сергій Тарута спробував розблокувати доступ до трибуни, зокрема він зривав загороджувальні стрічки та навіть вступив у словесну перепалку з Безуглою, яка згодом переросла в штовханину й не тільки. Згодом нардеп прокоментував ситуацію, засудивши дії Безуглої та наголосивши на небезпеці поширення пропаганди всередині Ради.

До слова, народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, чому свідомо публікує провокативні дописи у соцмережах, що викликають резонанс і критику серед громадськості та її колег. За словами нардепки, це спосіб висвітлити «контраст певної проблематики» та «підняти питання» у суспільстві.

