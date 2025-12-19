Головна Країна Події в Україні
«Це – прорив»: Рада ухвалила нову модель підтримки сімей з дітьми з інвалідністю

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
«Це – прорив»: Рада ухвалила нову модель підтримки сімей з дітьми з інвалідністю
Законопроєкт передбачає зручний вибір отримання допомоги
фото: depositphotos.com

Для України цей нормативно-правовий акт став по суті революційним

Цього тижня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №14191, що кардинально змінює підхід держави до допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Життя 160 тисяч українських родин докорінно зміниться: соціальна допомога більше не залежатиме від заниженого прожиткового мінімуму, а розраховуватиметься саме від мінімальної зарплати.

Водночас законопроєкт має значно більш широку мету, ніж корекція окремих виплат. Він гарантує комплекс послуг для сімей, які найбільше цього потребують: від раннього втручання, інклюзивного супроводу, послуг розвитку дитини до «перепочинку для батьків» – підтримки, яка запобігає вигоранню. Для України цей нормативно-правовий акт став по суті революційним, адже обговорення щодо зміни підходу до соціальних виплат тривали роками, але тільки зараз його прийняття Верховною Радою стало можливим. 

«Стосовно законопроєкту. Велика вдячність головному автору, Данилу Гетманцеву, за цю ідею. Ми її в «Батьківщині» обговорювали і пропонували ще декілька років назад. Але те, що основний автор взяв на себе сміливість виписати такий законопроєкт, до якого долучилася і голова Комітету соціальної політики, це справді прорив. Це революційний законопроєкт, я авторитетно заявляю, в сфері захисту родин, які мають діток з інвалідністю», – заявив народний депутат Михайло Цимбалюк.

Законопроєкт передбачає зручний вибір отримання допомоги: її можна буде отримати як готівкою, так і безготівко або через соціальну картку. Крім того, відтепер сімʼї відчують значне полегшення і при подачі документів – держава гарантуватиме повну цифровізацію процедур і залишення довгих черг та паперових лабіринтів у минулому.

Його автор, голова фінансового комітету, народний депутат Данило Гетманцев наголосив, що соціальна допомога для 160 тисяч сімей, в яких є діти з інвалідністю, наразі є абсолютно незадовільною. Батьки опиняються у скрутному становищі через те, що вимушені знаходити час та встигати поєднувати роботу та утримання дитини, якій необхідний особливий догляд, у той час, коли відсутність системної підтримки з боку держави поставили ці сімʼї на край зубожіння.

«Ми пропонуємо забезпечити таким сім’ям гідне життя. Ми пропонуємо забезпечити таким дітям і послугу раннього втручання, і супроводження їх навчання в дитячих садках, в школах або вдома, якщо немає іншої можливості. Надання можливості батькам для відпочинку за рахунок держави, а не за рахунок місцевих бюджетів. Бо насправді ті органи місцевого самоврядування, які мають гроші – вони їх витрачають. Ті органи місцевого самоврядування, які грошей не мають – там взагалі ці сім'ї без будь-якої допомоги. Пропонуємо також збільшити допомогу на утримання зазначених дітей, забезпечити асистента за рахунок держави, виплачуючи відповідну ставку батькам», – підкреслив Данило Гетманцев.

Крім того, законопроєкт №14191 гарантує медичне забезпечення і доступ до медичних виробів за програмою реімбурсації. Тетяна Циба, виступаючи на трибуні від імені профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, заявила: «Фактично це розвиток послуг раннього втручання для тих сімей, які цього потребують. Також тут закріплені права на забезпечення дітей з інвалідністю медичними виробами по державній програмі. Також є розмежування виплати допомоги та оплати за додавання доглядових послуг під час перебування чи проживання у відповідних інституційних закладах. Тут дуже багато корисних речей».

Всі запропоновані ініціативи підтримали й інші – всього за нього проголосували 274 народних депутати без жодного «проти». Народна депутатка Ірина Никорак відмітила, що ухвалений у першому читанні закон порушує надзвичайно чутливу і водночас дуже болючу тему.

«Підтримка має бути комплексною, передбачуваною і довготривалою, так як це працює в європейських країнах, до спільноти яких ми свідомо прагнемо», – зазначила вона.

Водночас народний депутат Георгій Мазурашу відмітив, що це дуже важлива ініціатива, а особливо – зараз.

«Важливо, особливо тепер, в такий важкий для нашої країни час, демонструвати всіма можливими засобами, що ми єдина країна, де базові соціальні послуги та гарантії є однаковими по всій країні, а не залежать від спроможності місцевих громад», – підкреслив він.

Законопроєкт №14191 – не про цифри й формули, а про повернення держави до людини: до сімей, які роками жили на межі виснаження, поєднуючи роботу, догляд і постійну боротьбу з байдужістю системи. Він визнає просту, але давно забуту істину – дитина з інвалідністю і її батьки мають право не виживати, а жити гідно, незалежно від того, у якій громаді вони перебувають. 

