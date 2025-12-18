Головна Гроші Економіка
Стало відомо, коли Рада остаточно проголосує за перейменування «копійки» на «шаг»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Стало відомо, коли Рада остаточно проголосує за перейменування «копійки» на «шаг»
Депутати проголосували за те, аби провести засідання 27 грудня
фото: Верховна Рада

Монети «копійка» і «шаг» після остаточного перейменування певний час перебуватимуть в обігу одночасно

Верховна Рада збереться у суботу, 27 грудня, аби розглянути перейменування розмінної монети та ухвалити законопроєкт в другому читанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Попри те, що з 24 лютого 2022 року Рада працює в умовах повномасштабної війни Росії проти України, робота парламенту у вихідні є нетиповою. У ці дні парламентарі збираються лише у виняткових випадках.

Питання додаткового пленарного засідання 27 грудня парламентарі обговорювали у контексті розгляду законопроєкту про перейменування розмінної монети «копійка» на «шаг». Відповідну пропозицію підтримав 241 народний депутат.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 14093 про перейменування «копійки» на «шаг». Метою законопроєкту є зміна назви розмінної монети «копійка» на історично обґрунтовану та українську назву «шаг», що дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.

Зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети «копійка» і «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Як відомо, на початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг». Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети «копійки» в «шаг».

За словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, ухвалення документа парламентарями фактично визначає, чи позбудеться Україна російського сліду в грошовому обігу та чи буде розірвано зв'язок національної валюти з Москвою та Мінськом.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет спровокувала обговорення в мережі.

