Стало відомо, коли Рада остаточно проголосує за перейменування «копійки» на «шаг»

Монети «копійка» і «шаг» після остаточного перейменування певний час перебуватимуть в обігу одночасно

Верховна Рада збереться у суботу, 27 грудня, аби розглянути перейменування розмінної монети та ухвалити законопроєкт в другому читанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Попри те, що з 24 лютого 2022 року Рада працює в умовах повномасштабної війни Росії проти України, робота парламенту у вихідні є нетиповою. У ці дні парламентарі збираються лише у виняткових випадках.

Питання додаткового пленарного засідання 27 грудня парламентарі обговорювали у контексті розгляду законопроєкту про перейменування розмінної монети «копійка» на «шаг». Відповідну пропозицію підтримав 241 народний депутат.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 14093 про перейменування «копійки» на «шаг». Метою законопроєкту є зміна назви розмінної монети «копійка» на історично обґрунтовану та українську назву «шаг», що дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.

Зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети «копійка» і «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Як відомо, на початку жовтня у парламенті було зареєстровано законопроєкт, який має на меті перейменування назви розмінної монети «копійка» на «шаг». Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради рекомендував парламенту прийняти за основу і в цілому законопроєкт про перейменування розмінної монети «копійки» в «шаг».

За словами очільника Нацбанку Андрія Пишного, ухвалення документа парламентарями фактично визначає, чи позбудеться Україна російського сліду в грошовому обігу та чи буде розірвано зв'язок національної валюти з Москвою та Мінськом.

До слова, новина про зміну назв розмінних монет спровокувала обговорення в мережі.