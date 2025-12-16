Головна Країна Політика
Скандал у Раді: нардеп Тарута прокоментував бійку з Безуглою

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Мар'яна Безугла та Сергій Тарута побились у Верховній Раді
фото з відкритих джерел

Плакати Безуглої спричинили конфлікт, Тарута засудив дії колеги

Сьогодні, 16 грудня, народна депутатка Марʼяна Безугла заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Коли інші парламентарі знімали її плакати, Безугла із Сергієм Тарутою влаштували штовханину. Нардеп прокоментував ситуацію, засудивши дії Безуглої та наголосивши на небезпеці поширення пропаганди всередині Ради.

«Дискредитація української армії та військового керівництва держави – це злочин. І саме злочин вчинила нардепка Безугла, розмістивши провокаційні плакати, покликані дискредитувати українське військо», – зазначив Тарута.

Тарута похвалив колег з фракції «Батьківщина», які допомогли прибирали плакати. «Те, що сьогодні відбулось в парламенті – не «інцидент», не «сутичка», а зрив інформаційної операції агентки російського впливу з дискредитації української армії», – написав він.

«Брехня на фронті вбиває» – не Путін бреше, виявляється, а військові, які проливають кров за кожен метр української землі. В окупованому росіянами Маріуполі просто в своєму будинку під бомбардуваннями загинула моя двоюрідна сестра. Із початку повномасштабного вторгнення я ховаю товаришів, яких знав ще з 2014-го року. Щодня діти, дружини, матері плачуть на могилах своїх рідних – українських військовослужбовців, яких в залі українського парламенту паплюжить агентка російського впливу. Скільки ще це толерувати?», – зазначив нардеп.

«Чому Безугла досі не відсторонена від засідань – питання до керівництва Верховної Ради України», – додав Тарута.

Нагадаємо, депутатка Марʼяна Безугла заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Пізніше депутатка приклеїла на трибуну червоний скотч і прикріпила плакати, на яких написано «Сирський на звільнення», «Терміни служби та/або ротації», «Брехня на фронті вбиває», «Військова реформа!». 

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук умовляв Безуглу піти з трибуни, але марно. Тієї самої миті народні депутати від фракції «Батьківщина» взялися зривати плакати й скотч. Серед них був і Тарута. Депутат спробував розблокувати доступ до трибуни, зокрема він зривав загороджувальні стрічки та вступив у словесну перепалку з Безуглою, яка згодом переросла в штовханину.

Нагадаємо, що народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, чому свідомо публікує провокативні дописи у соцмережах, що викликають резонанс і критику серед громадськості та її колег. За словами нардепки, це спосіб висвітлити «контраст певної проблематики» та «підняти питання» у суспільстві.

Теги: Верховна Рада бійка злочин Мар’яна Безугла відео конфлікт блокування

