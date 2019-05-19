Найєму, Лещенку і Заліщук нічого не світить у новій партії Вакарчука



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Вакарчук не очікує від діючої системи справжніх змін Фото: Главком

У списку партії Святослава Вакарчука «Голос» на парламентських виборах не буде діючих народних депутатів

Лідер гурту «Океан Ельзи» і новоствореної партії «Голос» Святослав Вакарчук розповів, хто точно не зможе опинитися в його партійному списку на майбутніх парламентських виборах.

Про це він заявив в інтерв’ю «ТСН.Тиждень».

«Я вважаю, якщо виборче законодавство не буде змінено перед парламентськими виборами, хоча я вважаю, що це дуже важливо, але я так відчуваю, що в тих, від кого це залежить - і в новообраного президента, і у парламенту - є різні думки з цього приводу. Якщо буде стара система виборів, то ми не очікуємо від цієї системи справжніх змін. І ми будемо робити їх самі. Тому наш список, і я буду це пропонувати, партія має повністю складатися з людей серед яких немає чинних народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, які інші ще ніколи не пропонували», - сказав Вакарчук.

Ті народні депутати, у яких можуть співпадати погляди з Вакарчуком і його командою, за словами співака, зможуть з успіхом «переконати свого виборця за результатами їхньої роботи протягом п'яти років».

Відповідаючи на запитання, чи планує він співпрацювати з новообраним президентом Володимиром Зеленським, ухилився від прямої відповіді.

«У нас новоообраний президент, завтра він стане чинним президентом. Президент - це символ країни, і кожен нормальний громадянин, зокрема ті, хто як я, збираються в політику і змінювати країну, бажають успіху президенту», - сказав Вакарчук.

Як відомо, нардепи Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко наразі приглядаються до партій, з якими можуть знову пройти до Верховної Ради.

Нагадаємо, 16 травня Вакарчук повідомив, що йде на вибори до Верховної Радиз партією «Голос», і що він не взяв ні копійки від олігархів.

Вакарчук також представив декількох членів своєї команди – колишній заступник міністра економрозвитку і торгівлі Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин з Transparency International Україна, член-кореспондент академії медичних наук Юрій Соколов, «кіборг» Андрій Шараскін («Богема»), в.о. глави Одеської ОДА (2016-2017 рр.) Соломія Бобровська.

Вакарчук озвучив п’ять тез, з якими піде на вибори.