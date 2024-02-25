Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції та Борисом Джонсоном

Із головою Міноборони Швеції президент обговорив майбутні переговори щодо підписання угоди про «безпекові гарантії»

24 лютого президент України Володимир Зеленський в Києві провів зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це повідомляє Офіс президента.

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Із головою Міноборони Швеції президент обговорив перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про «безпекові гарантії».

Swedish Defense Minister @PlJonson's visit on this day is a significant demonstration of Sweden's solidarity with Ukraine.



We discussed the potential for joint arms production as well as future bilateral negotiations on signing a security agreement.



The 15th package announced… pic.twitter.com/TItz3dPzcL Будь ласка, читайте текст після реклами February 24, 2024

Володимир Зеленський подякував уряду Швеції за потужну конкретну підтримку України, насамперед оборонну. Зокрема, за оголошений цими днями 15-й пакет на суму майже 700 млн євро, що став найбільшим за обсягом.

Зеленський також високо оцінив підтримку з боку Швеції Української формули миру та розповів про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії.

фото: Володимир Зеленський/X

Подробиць переговорів із експрем’єром Британії Зеленський та Офіс президента не розкрили, однак просто подякували Джонсону за його підтримку України.

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Dear @BorisJohnson, thank you for being in Kyiv on this day. And thank you for your sincere support for Ukraine. pic.twitter.com/zdjMyMRyLH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2024

фото: Володимир Зеленський/X

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Як повідомлялося, 24 лютого, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит відбувається на тлі других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії прибули до Києва 24 лютого, в день других роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну.