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Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції та Борисом Джонсоном

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції та Борисом Джонсоном
Володимир Зеленський подякував уряду Швеції за потужну підтримку України
фото: Офіс Президента

Із головою Міноборони Швеції президент обговорив майбутні переговори щодо підписання угоди про «безпекові гарантії»

24 лютого президент України Володимир Зеленський в Києві провів зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном та експрем’єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Про це повідомляє Офіс президента. 

Із головою Міноборони Швеції президент обговорив перспективи налагодження спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про «безпекові гарантії».

Володимир Зеленський подякував уряду Швеції за потужну конкретну підтримку України, насамперед оборонну. Зокрема, за оголошений цими днями 15-й пакет на суму майже 700 млн євро, що став найбільшим за обсягом. 

Зеленський також високо оцінив підтримку з боку Швеції Української формули миру та розповів про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру, що запланований у Швейцарії.

Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції та Борисом Джонсоном фото 1
фото: Володимир Зеленський/X

Подробиць переговорів із експрем’єром Британії Зеленський та Офіс президента не розкрили, однак просто подякували Джонсону за його підтримку України.

Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції та Борисом Джонсоном фото 2
фото: Володимир Зеленський/X

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва в день других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Як повідомлялося, 24 лютого, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Її візит відбувається на тлі других роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії прибули до Києва 24 лютого, в день других роковин російського повномасштабного вторгнення в Україну.

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Теги: переговори Офіс президента президент Володимир Зеленський Міноборони

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