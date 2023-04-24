«Треба дозвіл Росії». Віцеспікерка парламенту Угорщини зробила заяву про вступ України в НАТО

Дора Дуро також звинуватила Україну в утисках прав національних меншин

Віцеспікерка парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що вступ України до НАТО без великих безпекових ризиків можливий лише за умови, що такий крок схвалить Росія у форматі угоди. Про це Дора Дуро, представниця крайньої правої угорської партії «Наша Батьківщина», заявила в інтерв’ю російським «Известиям».

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Дуро сказала, що «ми не бачимо жодних обставин, які б дозволили нам підтримати розширення НАТО за рахунок України».

«Доки кордони України оспорюються і триває збройний конфлікт, навіть власні правила НАТО виключають приєднання Києва до Альянсу», – заявила вона.

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Потім вона висунула умову вступу України до НАТО, якою, за її словами, має бути згода Росії.

«Без ризику початку війни вступ України можливий лише в тому випадку, якщо Росія схвалить це у вигляді певної угоди», – заявила представниця угорського парламенту.

У цьому контексті Дуро також розкритикувала Київ за начебто «утиски» національних меншин.

«Українське керівництво не бажає гарантувати елементарні права угорцям, румунам, російським та іншим меншинам у країні, намагається обмежити їхні існуючі права, особливо у сфері використання мови. У світлі збільшення військової допомоги Київ ще менше відчуває потребу йти на компроміс і гарантувати адекватні права докорінному угорському населенню Закарпаття», – сказала вона.

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Дуро заявила, що українська влада могла б зробити «правильний крок» у цьому напрямку та дати Закарпатській області і іншим регіонам територіальну автономію.

Народний депутат Богдан Яременко гостро відреагував на скандальну заяву угорської чиновниці.

«Моїй шановній угорській колезі – віцеспікерці парламенту Угорщини пані Дорі Дуро, яка рекомендує нам надати Закарпатській області статус територіальної автономії, хочеться відповісти, що такий крок парламенту України цілком можливий у відповідь на серйозні зустрічні кроки угорської сторони. Наприклад проведення в Угорщині референдуму про входження до складу Закарпатської області. В іншому випадку українські парламентарі можуть не усвідомити серйозність та актуальність питання «плану Дуро», – написав Яременко.

Нагадаємо, що глава уряду Угорщини Віктор Орбан вкотре виявив своє зневажливе ставлення до України. Будучи системним противником входження нашої країни до складу Північноатлантичного альянсу, він негативно відреагував на обіцянку генсека НАТО Єнса Столтенберга сприяти цьому членству.

Нещодавно Віктор Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою державою», нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки «війна одразу закінчиться». МЗС України відреагувало гостро: нагадало, що Угорщина так само залежить від коштів ЄС.