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Розвідники «привітали» російських моряків зі святом та отримали секретні дані

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідники «привітали» російських моряків зі святом та отримали секретні дані
Заміст ьпривітання, російські моряки побачили знищення крейсера «Москва»
фото з відкритих джерел

У повідомленнях, що їх отримали моряки РФ, містилась «троянська» програма, яка знімає інформацію з телефонів

Військових моряків армії окупанта особливим чином привітали з днем ВМС РФ. Попередньо українські хакери отримали доступ до російських систем масової розсилки повідомлень (рекламний spam). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Таким чином російські моряки, в тому числі командири ВМС РФ, отримали повідомлення на месенджери Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно дякували за привітання і лише потім відкривали зазначене відео. Саме «привітання» містило відео з атаками на російські військові кораблі, в тому числі на крейсер «Москва».

У повідомленнях містилась «троянська» програма, яка знімає інформацію з телефонів та перенаправляє її на українські сервери. На даний час потік інформації, в тому числі конфіденційної, продовжується.

Одночасно зламано сервери трьох російських урядових сайтів. В тому числі сайт «Євразійського економічного союзу». На них також було розміщеної згадане відео і отримано доступ до закритої інформації.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України вперше визнала, що організувала атаку на Кримський міст на початку жовтня 2022 року, коли його було серйозно пошкоджено. 

До слова, 24 липня російські окупанти заявили про влучання в склад з боєприпасами у Джанкойському районі Криму. Також повідомляли про вибухи з боку Веселого, де розташований аеродром. Гауляйтери казали про атаку дронів, 11 з яких, нібито змогли «нейтралізували».

Як відомо, останніми днями Збройні сили України знищили три великі склади російської армії в тимчасово окупованому Криму.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Збройні сили України невдовзі увійдуть до Криму. За його словами, чекати на фактичне звільнення півострова від окупантів залишилося недовго. 

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Теги: військові Москва відео

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