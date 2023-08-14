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Зеленський відвідав позиції військових на Донецькому напрямку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав позиції військових на Донецькому напрямку (фото)
Було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів
фото: Офіс президента

Зеленський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння

Сьогодні, 14 серпня, під час робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Соледар». Про це повідомляє пресслужба президента.

Як зазначається, глава держави побував на командних пунктах 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 92-ї окремої механізованої бригади, 26-ї артилерійської бригади, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади.

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Зеленський заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння. Президент також обговорив із комбригами та комбатами військових з'єднань проблемні питання, із якими стикаються військовослужбовці, та шляхи їхнього розв’язання.

Повідомляється, що комбриги й комбати передали президенту потреби в озброєнні, боєприпасах і техніці, зокрема у фронтових системах ППО та різних видах БпЛА.

Крім того, було обговорено питання посилення підготовки солдатів, сержантів та офіцерів, розширення можливостей командирів із керівництва особовим складом, спрощення бюрократичних процедур в армії, зокрема в процесі комплектації підрозділів, а також удосконалення роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій.

Теги: Володимир Зеленський президент озброєння Соледар

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