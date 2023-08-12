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Експрезидент ПАР не відбуватиме термін у в’язниці: яка причина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Експрезидент ПАР не відбуватиме термін у в’язниці: яка причина
Джейкоб Зума
фото: Yeshiel / XinHua / Global Look Press

У пенітенціарних заклад Південної Африки не вистачає місць для ув'язнених

Колишньому президенту Південної Африки Джейкобу Зуму дозволено не відбувати термін у в'язниці через переповненість тюремних установ. Про це повідомило BBC.

За словами офіційних осіб, Зума є одним із понад дев’яти тисяч ув'язнених із низьким ризиком. Таких звільняють за схемою, запровадженою в країні у квітні, щоб звільнити місце у в'язницях ПАР.

Міністр юстиції Рональд Ламола зауважив, що рішення про звільнення Зуми прийнято адміністрацією в'язниці без будь-якого політичного втручання, і що експрезидент не мав жодного особливого ставлення.

Процес ремісії покликаний зменшити навантаження на систему шляхом звільнення правопорушників із низьким рівнем ризику.

Представник департаменту пенітенціарних закладів у коментарі виданню зазначиво, що зараз кількість ув'язнених у Південній Африці на 47% перевищує офіційні дані.

Це пов’язано з тим, що минулого тижня ув'язнені нібито підпалили одну в'язницю. Через це майже 4000 ув'язнених були перевезені в інші установи, де у них не було ліжок.

Зазначимо, що Джейкоб Зума засуджений після того, як він відмовився давати свідчення перед комісією, яка розслідувала фінансову негідність і кумівство під час його президентства. Згодом політик був звільнений за станом здоров’я лише через два місяці.

Апеляційний суд визнав звільнення незаконним і наказав повернути Зуму до в'язниці, щоб той відбув свій термін. 

Теги: в'язниця президент Південно-Африканська республіка

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