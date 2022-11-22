Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Неякісні діти». «Слуга» Третьякова після скандалу пішла реєструвати торговельні знаки

Віталій Тараненко
glavcom.ua
«Неякісні діти». «Слуга» Третьякова після скандалу пішла реєструвати торговельні знаки
Під час виступу на вебінарі нардепка Третьякова допустила публічні висловлювання, спрямовані на порушення рівноправності громадян
фото з відкритих джерел

На розгляді «Укрпатенту» заявки нардепки на реєстрацію знаків «Неякісні діти» і «Якісні діти»

Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, членкиня фракції «Слуга народу» Галина Третьякова реєструє два торговельних знаки «Неякісні діти» і «Якісні діти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані системи «Укрпатент».

Як виявилося, влітку 2021 року нардепка через адвокатку Вікторію Зажигаєву подала заявки на реєстрацію знаків «Неякісні діти» і «Якісні діти». Їх можна буде використовувати у напрямках освіти, маркетингу, мережі інтернет.

«Неякісні діти». «Слуга» Третьякова після скандалу пішла реєструвати торговельні знаки фото 1
дані «Укрпатенту»
«Неякісні діти». «Слуга» Третьякова після скандалу пішла реєструвати торговельні знаки фото 2
дані «Укрпатенту»

Наразі заявки Третьякової опубліковані у бюлетені «Укрпатенту» та проходять реєстрацію.

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2020 року Головне слідче управління Державного бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу після скандальних висловлювань «слуги» Третьякової. Зокрема, у травні 2020 року під час виступу на вебінарі, організованому Київською школою економіки, нардепка Галина Третьякова допустила зі свого боку публічні висловлювання, спрямовані на порушення рівноправності громадян за ознаками рівня статку, походження, освіти.

«…коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім`єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Вони призводять до того, що теж сідають на публічні кошти», – заявила політик.

Додамо, що одразу після скандалу народна депутатка Галина Третьякова відхрестилася від своїх слів про «дітей низької якості», заявивши, що термін «якість дітей» – не її.

«Термін – «якість дітей» – не мій. Те, що я його використовувала в публічній площині, я вибачаюся перед всіма українцями й тими, хто сприйняв так, що я якимось чином не хочу захищати українців. Термін не мій, його використовував Гері Беккер – нобелівський лауреат... Усі діти прекрасні, божий дар», – зазначила депутатка.

Читайте також:

Теги: Галина Третьякова діти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Британська розвідка повідомила, як ЗСУ можуть дестабілізувати флот РФ
Британська розвідка повідомила, як ЗСУ можуть дестабілізувати флот РФ
«Неякісні діти». «Слуга» Третьякова після скандалу пішла реєструвати торговельні знаки
«Неякісні діти». «Слуга» Третьякова після скандалу пішла реєструвати торговельні знаки
Чехія передасть Україні мостові конструкції
Чехія передасть Україні мостові конструкції
Литва надасть Україні нову військову допомогу: що отримаємо
Литва надасть Україні нову військову допомогу: що отримаємо
Справа «Межигір’я». НАБУ завершило розслідування та звернулося до двох Януковичів
Справа «Межигір’я». НАБУ завершило розслідування та звернулося до двох Януковичів
Рада може позбавити мандатів усіх депутатів від ОПЗЖ, стартував збір підписів за позачергову сесію
Рада може позбавити мандатів усіх депутатів від ОПЗЖ, стартував збір підписів за позачергову сесію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Готовий ліквідувати Кадирова. В Україні з’явився перший батальйон тюркських народів
157K
Ізраїль зробив попередження Росії щодо закупівлі іранських ракет
89K
Столтенберг вказав на дві стратегічні помилки Путіна
47K
Ізраїль може надати високотехнологічні ракети, але є умова: реакція України
44K
Відключення світла: «Укренерго» оприлюднило графіки на завтра
39K
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС. Аналітики ISW розкрили мету Росії

Новини

ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту