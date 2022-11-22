«Неякісні діти». «Слуга» Третьякова після скандалу пішла реєструвати торговельні знаки

Під час виступу на вебінарі нардепка Третьякова допустила публічні висловлювання, спрямовані на порушення рівноправності громадян

На розгляді «Укрпатенту» заявки нардепки на реєстрацію знаків «Неякісні діти» і «Якісні діти»

Голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, членкиня фракції «Слуга народу» Галина Третьякова реєструє два торговельних знаки «Неякісні діти» і «Якісні діти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані системи «Укрпатент».

Як виявилося, влітку 2021 року нардепка через адвокатку Вікторію Зажигаєву подала заявки на реєстрацію знаків «Неякісні діти» і «Якісні діти». Їх можна буде використовувати у напрямках освіти, маркетингу, мережі інтернет.

дані «Укрпатенту»

дані «Укрпатенту»

Наразі заявки Третьякової опубліковані у бюлетені «Укрпатенту» та проходять реєстрацію.

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2020 року Головне слідче управління Державного бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу після скандальних висловлювань «слуги» Третьякової. Зокрема, у травні 2020 року під час виступу на вебінарі, організованому Київською школою економіки, нардепка Галина Третьякова допустила зі свого боку публічні висловлювання, спрямовані на порушення рівноправності громадян за ознаками рівня статку, походження, освіти.

«…коли демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім`єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати йому рівні права, освіту, а для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримаємо, скажу жорстко, дітей дуже низької якості. Вони призводять до того, що теж сідають на публічні кошти», – заявила політик.

Додамо, що одразу після скандалу народна депутатка Галина Третьякова відхрестилася від своїх слів про «дітей низької якості», заявивши, що термін «якість дітей» – не її.

«Термін – «якість дітей» – не мій. Те, що я його використовувала в публічній площині, я вибачаюся перед всіма українцями й тими, хто сприйняв так, що я якимось чином не хочу захищати українців. Термін не мій, його використовував Гері Беккер – нобелівський лауреат... Усі діти прекрасні, божий дар», – зазначила депутатка.