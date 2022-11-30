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Повернення ексомбудсменки Денісової. Верховний суд поставив крапку в історії

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Повернення ексомбудсменки Денісової. Верховний суд поставив крапку в історії
Протягом 2018-2022 років Людмила Денісова займала посаду Уповноваженої Верховної Ради з прав людини
фото: Людмила Денісова/Facebook

Денісова оскаржувала парламентську постанову про висловлення їй недовіри, що автоматично потягнуло за собою звільнення з посади

Верховний суд закрив провадження за позовом колишньої омбудсменки Людмили Денісової до Верховної Ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 31 жовтня.

Позивачка оскаржувала парламентську постанову про висловлення їй недовіри, що автоматично потягнуло за собою звільнення з посади. На думку Денісової, Верховна Рада вийшла за межі Конституції, оскільки висловлення недовіри Уповноваженій Верховної Ради з прав людини не закріплено в Основному Законі.

Також вона вважала, що частина четверта статті 12 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (у період дії воєнного стану парламент може прийняти рішення про звільнення посадової особи з посади, призначення на яку та звільнення з якої віднесено до його повноважень) не відповідає Конституції.

Окремо Денісова апелювала до повноважень спікера Ради Руслана Стефанчука. І знову згадала Конституцію: голова Верховної Ради не може ініціювати питання про висловлення недовіри та звільнення у зв’язку із цим будь-якої особи, яку призначає парламент.

Під час засідання представник Ради заявив клопотання про закриття провадження. Причина – справа Денісової підлягає розгляду Конституційному суду. Адже саме цей суд може перевіряти правові акти Ради на відповідність Конституції.

Верховний суд погодився з таким твердженням. І пояснив: позовна заява Денісової зводиться до обґрунтування неконституційності і, як наслідок незаконності постанови Ради у вирішенні питання висловлення недовіри Уповноваженому. А це вже юрисдикція Конституційного суду.

З цих підстав Верховний суд і закрив провадження.

Нагадаємо, 31 травня парламент проголосував за звільнення уповноваженої Верховної Ради з питань прав людини Людмили Денісової.

Народні депутати від «Слуги народу» заявляли, що омбудсменка Людмила Денісова неналежно виконувала свої обов’язки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

30 травня Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади.

1 липня нардепи призначили нового Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ним став народний депутат Дмитро Лубінець, його підтримали 250 парламентарів.

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Теги: Верховна Рада суд Людмила Денісова звільнення

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