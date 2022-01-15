Мерія Лісабона заплатить €1,25 млн за передачу персональних даних РФ

Міська влада «злила» персональні дані учасників 52 різних акцій

Національна комісія із захисту даних Португалії оштрафувала мерію Лісабона на €1,25 млн. Оскільки в порушення законів ЄС міська влада передавала посольствам різних країн, у тому числі Росії, особисті дані організаторів акцій протесту перед диппредставництвами. Про це повідомляє ВВС.

Розгляд цієї справи почався ще минулого року після того, як політемігранти виявили, що мерія Лісабона передала посольству Росії персональні дані – імена, адреси та номери телефонів – організаторів акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Так, комісія виявила, що міська влада в період з 2018 по 2021 роки 225 разів порушила закон.

Зокрема, мерія передала персональні дані учасників 52 різних акцій посольствам Росії, Куби, Венесуели, Ізраїлю та інших країн.

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