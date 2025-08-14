Головна Країна Політика
Новий механізм підтримки України з боку НАТО вже дав результати – Зеленський

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Зеленський прокоментував реалізацію проекту PURL від НАТО
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент заявив, що партнери вже зробили вагомий внесок в підсилення України

Новий механізм з оборонної підтримки України, який реалізовано США та НАТО, вже дає результати.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

«Наша нова ініціатива з оборонної підтримки PURL («Перелік пріоритетних потреб України» – «Главком»), реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати. На сьогодні ми вже маємо 1,5 мільярда доларів. Завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України. Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону», – розповів Зеленський.

За його словами, Нідерланди вже внесли 500 мільйонів доларів. Данія, Норвегія та Швеція спільно внесли таку ж суму. У середу, 13 серпня, Німеччина також додала 500 мільйонів доларів. Президент наголосив, що йдеться про вагоме підсилення України.

«Я вдячний Німеччині за цей важливий крок. Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок у межах PURL – це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир. Дякую всім нашим союзникам за підтримку України», – підсумував він.

Нагадаємо, на початку серпня міністр оборони Денис Шмигаль розповів, що США та НАТО запускають новий механізм підтримки України через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (Purl). Метою ініціативи є забезпечення швидкого постачання систем та озброєння, які, у великій кількості, можна отримати від США.

У середу, 13 серпня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини, Берлін оголосив, що профінансує пакет військового обладнання для України на 500 млн доларів в рамках нової ініціативи НАТО.

