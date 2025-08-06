Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський: Росія тепер більше налаштована на припинення вогню

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський: Росія тепер більше налаштована на припинення вогню
За словами президента, незабаром відбудеться зустріч представників України та партнерів
скріншот з відео

Український лідер наголосив на важливості того, щоб РФ знову не ввела партнерів в оману

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. За словами українського лідера, Російська Федерація тепер більше налаштована на мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

Як зазначив президент, тиск на РФ спрацьовує, однак важливо, аби Кремль не обдурив Україну та Сполучені Штати в деталях. Найближчим часом зберуться радники з безпеки, аби обговорити спільну позицію та подальші дії.

Як відомо, спецпредставник президента США Стів Віткофф прилетів сьогодні у Росію, аби провести переговори з російською стороною. Літак Bombardier Global 7500 здійснив посадку в московському аеропорту «Внуково». Його розмова з Путіним тривала декілька годин.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував переговори з Російською Федерацією. Він заявив, що спецпредставник Стів Віткофф провів «дуже продуктивну зустріч» з російським диктатором.

За словами американського лідера, під час переговорів «було досягнуто значного прогресу». «Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями. Дякую за вашу увагу до цього питання!» – написав Трамп.

Водночас неназваний представник Білого дому розповів Reuters, що вторинні санкції проти РФ будуть запроваджені в п'ятницю, 8 серпня.

До слова, як заявив помічник кремлівського диктатора, розмова Путіна і Віткоффа була «корисною і конструктивною». Крім того, вони говорили про перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США та Росією.

Теги: Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Раніше Трамп анонсував невеличкий сюрприз для Кремля
«Сюрприз» для Путіна вже скоро. Трамп назвав дату
11 липня, 03:38
Xи погодиться Трамп на спільні санкції проти Росії, яким він уже кілька місяців опирається?
Трамп готує «велику заяву» щодо Росії: в Україні це викликає тривогу
13 липня, 16:57
Воєнний стан було введено в Україні ще з 24 лютого 2022 року у зв'язку з повномасштабною військовою агресією Російської Федерації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації
25 липня, 13:38
За словами прессекретаря Путіна, аби зустріч пройшла потрібно провести «значну підготовчу роботу»
Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію
24 липня, 17:10
Законопроєкт передбачає суттєві зміни у порядку формування Конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови АРМА
Зеленський підписав закон про посилення повноважень АРМА
27 липня, 17:59
За словами американського лідера, зустріч між президентом України та російським диктатором мала відбутися декілька місяців тому
Трамп про зустріч Зеленського та Путіна: Це точно станеться
25 липня, 19:13
Зеленський призначив нових послів: повний перелік
Зеленський призначив нових послів: повний перелік
21 липня, 12:59
Президент зауважив, що окупанти навмисно атакують рятувальників і медиків, які приїжджають на допомогу після ударів
Зеленський закликав світ зупинити російський терор (відео)
4 серпня, 09:37
Унаслідок пошкодження магістрального газогону тимчасово відключені 2,5 тис. абонентів
Росіяни атакували газову станцію на Одещині
Сьогодні, 10:42

Політика

Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати
Зеленський: Росія тепер більше налаштована на припинення вогню
Зеленський: Росія тепер більше налаштована на припинення вогню
«Війна має завершитись». Зеленський розповів деталі розмови з Трампом
«Війна має завершитись». Зеленський розповів деталі розмови з Трампом
П’ять років при владі: що чекає на місцеву владу після жовтня 2025 року
П’ять років при владі: що чекає на місцеву владу після жовтня 2025 року
Зеленський відвідав Сумщину в річницю курської операції
Зеленський відвідав Сумщину в річницю курської операції
Нідерланди та G7 відреагували на призначення нового директора БЕБ
Нідерланди та G7 відреагували на призначення нового директора БЕБ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
7619
Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів
4256
На Оболоні комунальники демонтували стихійний ринок, але він відновив роботу через дві години (фото)
3139
Ектор Хіменес-Браво згадав перші враження від України після проживання в Росії

Новини

Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння - радник Ердогана
Сьогодні, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Сьогодні, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Сьогодні, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Сьогодні, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua