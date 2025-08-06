Зеленський: Росія тепер більше налаштована на припинення вогню

Український лідер наголосив на важливості того, щоб РФ знову не ввела партнерів в оману

Президент Володимир Зеленський прокоментував переговори спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та російського диктатора Володимира Путіна. За словами українського лідера, Російська Федерація тепер більше налаштована на мир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

Як зазначив президент, тиск на РФ спрацьовує, однак важливо, аби Кремль не обдурив Україну та Сполучені Штати в деталях. Найближчим часом зберуться радники з безпеки, аби обговорити спільну позицію та подальші дії.

Звернення президента України Володимира Зеленського:



Увесь день на Сумщині – з нашими бригадами, героїчними хлопцями та дівчатами, хто активно захищає нашу землю, хто здійснив нашу наступальну операцію на Курщині... pic.twitter.com/XpLsY5kKIv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 6, 2025

Як відомо, спецпредставник президента США Стів Віткофф прилетів сьогодні у Росію, аби провести переговори з російською стороною. Літак Bombardier Global 7500 здійснив посадку в московському аеропорту «Внуково». Його розмова з Путіним тривала декілька годин.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував переговори з Російською Федерацією. Він заявив, що спецпредставник Стів Віткофф провів «дуже продуктивну зустріч» з російським диктатором.

За словами американського лідера, під час переговорів «було досягнуто значного прогресу». «Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями. Дякую за вашу увагу до цього питання!» – написав Трамп.

Водночас неназваний представник Білого дому розповів Reuters, що вторинні санкції проти РФ будуть запроваджені в п'ятницю, 8 серпня.

До слова, як заявив помічник кремлівського диктатора, розмова Путіна і Віткоффа була «корисною і конструктивною». Крім того, вони говорили про перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між США та Росією.