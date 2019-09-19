Новий посол Грузії розпочав роботу в Україні
Під час зустрічі новий посол запевнив, що Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України
Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе вручив копії вірчих грамот заступнику глави Міністерства закордонних справ України Василю Боднару.
Про це у середу повідомила пресслужба МЗС.
Під час зустрічі новий посол запевнив, що Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України.
В ході спілкування сторони наголосили на готовності до активізації політичного діалогу та висловили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні українсько-грузинського співробітництва в усіх напрямах, що становлять взаємний інтерес.
Зазначимо, що Теймураз Шарашенідзе раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.
Нагадаємо, у липні міністерство закордонних справ Грузії відкликало надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе.