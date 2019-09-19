Новий посол Грузії розпочав роботу в Україні



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Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе (ліворуч)

Під час зустрічі новий посол запевнив, що Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України

Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе вручив копії вірчих грамот заступнику глави Міністерства закордонних справ України Василю Боднару.

Про це у середу повідомила пресслужба МЗС.

Під час зустрічі новий посол запевнив, що Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України.

В ході спілкування сторони наголосили на готовності до активізації політичного діалогу та висловили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні українсько-грузинського співробітництва в усіх напрямах, що становлять взаємний інтерес.

Зазначимо, що Теймураз Шарашенідзе раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

Нагадаємо, у липні міністерство закордонних справ Грузії відкликало надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе.