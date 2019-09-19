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    Політика

    Новий посол Грузії розпочав роботу в Україні

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    Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе (ліворуч) - Новий посол Грузії розпочав роботу в Україні
    Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе (ліворуч)

    Під час зустрічі новий посол запевнив, що Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України

    Новопризначений посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе вручив копії вірчих грамот заступнику глави Міністерства закордонних справ України Василю Боднару.

    Про це у середу повідомила пресслужба МЗС.

    Під час зустрічі новий посол запевнив, що Грузія незмінно підтримує територіальну цілісність України.

    В ході спілкування сторони наголосили на готовності до активізації політичного діалогу та висловили взаємну зацікавленість у подальшому поглибленні українсько-грузинського співробітництва в усіх напрямах, що становлять взаємний інтерес.

    Зазначимо, що Теймураз Шарашенідзе раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

    Нагадаємо, у липні міністерство закордонних справ Грузії відкликало надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе.

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