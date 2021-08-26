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    Новий представник України при ЄС озвучив основні завдання в Брюсселі

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    Президент&nbsp;призначив Всеволода Ченцова представником України при Європейському Союзі&nbsp;та Європейському співтоваристві з атомної енергії - Новий представник України при ЄС озвучив основні завдання в Брюсселі
    Президент призначив Всеволода Ченцова представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії
    Фото: МЗС України

    Ченцов розглядає своє призначення як вияв високої довіри зі сторони керівництва держави

    Серед основних завдань в Брюсселі Всеволод Ченцов, який був призначений представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії, бачить забезпечення глибокого розуміння українських реалій, потреб, логіки дій. Про це він сказав в коментарі «Укрінформу» в Гаазі.

    «Насамперед, розглядаю це призначення як вияв високої довіри зі сторони президента України, керівництва держави, яку сподіваюся виправдати», – наголосив він.

    За його словами, розпочато підготовку до чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня, тому необхідно вже зараз активно долучитися до цієї роботи.

    «Якщо ж говорити у більш загальному ключі, серед своїх основних завдань в Брюсселі бачу забезпечення глибокого розуміння українських реалій, наших потреб, логіки наших дій. І, відповідно, розуміння в Україні можливостей Європейського Союзу, динаміки процесів всередині ЄС. Це, на мій погляд, є важливим для визначення пріоритетів у стосунках з Євросоюзом та уникнення надочікувань та розчарувань. В той же час треба продовжувати стратегічний діалог щодо майбутнього відносин України з ЄС. Ні у кого не має бути сумнівів щодо права України бути членом ЄС. Як і коли це право може бути реалізовано – предмет переговорів. В цьому контексті пріоритетним середньостроковим завданням буде адаптація до вимог сьогодення Угоди про асоціацію на основі результатів оцінки стану її виконання», – зазначив Ченцов.

    Напередодні президент Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії.

    Що відомо про Ченцова:

    • розпочав кар’єру дипломата в МЗС у 1996 році;
    • працював послом України в Туреччині та Польщі;
    • був заступником посла України при ЄС;
    • починаючи з 17 березня 2017 року по 6 квітня 2021 року – був повноважним послом України в Нідерландах;
    • починаючи з 8 липня 2017 до 6 квітня 2021 року – був представником України в Організації із заборони хімічної зброї.

    Нагадаємо, міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

    Теги: ЄС дипломатія кадрові зміни політика Брюссель президент час
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    Новий представник України при ЄС озвучив основні завдання в Брюсселі