Новий представник України при ЄС озвучив основні завдання в Брюсселі

Ченцов розглядає своє призначення як вияв високої довіри зі сторони керівництва держави

Серед основних завдань в Брюсселі Всеволод Ченцов, який був призначений представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії, бачить забезпечення глибокого розуміння українських реалій, потреб, логіки дій. Про це він сказав в коментарі «Укрінформу» в Гаазі.

«Насамперед, розглядаю це призначення як вияв високої довіри зі сторони президента України, керівництва держави, яку сподіваюся виправдати», – наголосив він.

За його словами, розпочато підготовку до чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться в Києві 12 жовтня, тому необхідно вже зараз активно долучитися до цієї роботи.

«Якщо ж говорити у більш загальному ключі, серед своїх основних завдань в Брюсселі бачу забезпечення глибокого розуміння українських реалій, наших потреб, логіки наших дій. І, відповідно, розуміння в Україні можливостей Європейського Союзу, динаміки процесів всередині ЄС. Це, на мій погляд, є важливим для визначення пріоритетів у стосунках з Євросоюзом та уникнення надочікувань та розчарувань. В той же час треба продовжувати стратегічний діалог щодо майбутнього відносин України з ЄС. Ні у кого не має бути сумнівів щодо права України бути членом ЄС. Як і коли це право може бути реалізовано – предмет переговорів. В цьому контексті пріоритетним середньостроковим завданням буде адаптація до вимог сьогодення Угоди про асоціацію на основі результатів оцінки стану її виконання», – зазначив Ченцов.

Напередодні президент Володимир Зеленський призначив Всеволода Ченцова представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії.

Що відомо про Ченцова:

розпочав кар’єру дипломата в МЗС у 1996 році;

працював послом України в Туреччині та Польщі;

був заступником посла України при ЄС;

починаючи з 17 березня 2017 року по 6 квітня 2021 року – був повноважним послом України в Нідерландах;

починаючи з 8 липня 2017 до 6 квітня 2021 року – був представником України в Організації із заборони хімічної зброї.

Нагадаємо, міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі присвоїли дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посла. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.