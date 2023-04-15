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ЗСУ взяли в полон десятки окупантів під Бахмутом і Мар’їнкою

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ взяли в полон десятки окупантів під Бахмутом і Мар’їнкою
У мережі повідомляють, що під Мар'їною потрапили в полон 15 окупантів
фото з відкритих джерел

Серед захоплених у полон – мобілізовані з тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, Казані, Башкортостану, Чебоксар

Захисники України захопили у полон десятки окупантів на Донеччині. Військові країни-агресорки здалися нашим воїнам під Бахмутом та Мар'їнкою. Відповідні відео потрапили до мережі. Зокрема, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський оприлюднив кадри з шістьма полоненими, які здалися під Мар'їнкою. «Так виглядають взяті в полон під Мар'їнкою орки. Гарна робота наших воїнів!» – ідеться в публікації.

Серед захоплених у полон – мобілізовані з тимчасово окупованої Макіївки Донецької області, Казані (Татарстан), Башкортостану, Чебоксар (Чувашія).

За словами одного з окупантів, за відмову йти на штурм командири б'ють «мобіків» та погрожують фізичною розправою над їхніми близькими.

«Росіянам вигідно, щоб ми йшли на штурм, вони нас били і погрожували розправою над нашими родичами, тому ми не мали іншого виходу», – розповів полонений із Макіївки.

За його словами, під час його участі в боях на Херсонському та Запорізькому напрямках окупантам не видавали засобів захисту, що призвело до великих втрат. А після приїзду на Донеччину «мобікам» видали радянські бронежилети та каски, які також не захищали від осколкових поранень.

«Нас керівництво обдурило. Казали, що ми будемо позаду, а кидають нас на перші позиції. Кидають на три дні, лишають на сім. Ми з собою перед тільки на три дні їжу... Намагаємось самі добувати воду, кирками риємо землю», – розповів мобілізований із Башкортостану.

Інший розповів про алкоголізм у лавах окупантів та про вимагання хабарів командирами за те, щоб уникнути участі у штурмах:

«Забезпечення ніякого немає, ніякої підтримки, ніякої матеріальної допомоги. Наш ротний часто вживає спиртні напої. І пацани вживають. Навіть у бліндажу на виході... Був один випадок, коли один одного порізали під алкоголем. Одного відвезли до шпиталю, доля його невідома. Ротний бере хабарі в пацанів, щоб не ходити в червону зону на штурм».

Інший повідомив, що тільки зараз окупантів стали споряджати бронею та медикаментами – раніше «не було практично нічого, йшли воювати, вважай, що в одній сорочці».

«Іноді навіть товаришів не могли врятувати на полі бою. Зараз бронь і каска теж не завжди захищає. Вони найгіршої якості. Командири вживають спиртні напої, виходять і починають виховувати особовий склад, звинувачують, що вони слабкі й недостойні РФ. Якось бойовий офіцер розмахом пістолета вбив нашого бійця з позивним «Бармен». І він зараз вважається безвісти зниклим», – розповів військовополонений.

У мережі повідомляють, що під Мар'їною потрапили в полон 15 окупантів. Поблизу Бахмута – близько 40.

Раніше Лубінець показав, в яких умовах утримуються російські полонені. 

Нагадаємо, управління ООН з прав людини заявило, що зафіксувало страти та катування військовополонених як з боку російських окупантів, так і з боку Збройних сил України. Про це 24 березня повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час доповіді про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня 2023 року. Український омбудсмен Дмитро Лубінець у відповідь на це закликав ООН надати «беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки стосовно ймовірних порушень» з боку України.

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Теги: штурм відео робота військові полон

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