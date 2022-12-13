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ОАСК відреагував на рішення Ради про ліквідацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ОАСК відреагував на рішення Ради про ліквідацію
фото з відкритих джерел

У суді стверджують, що найбільшу шкоду від такого рішення відчують українці, які «будуть позбавлені доступу до правосуддя»

У ліквідованому Окружному адміністративному суді Києва заявили, що рішення парламенту принесе шкоду українцям, які, «будуть позбавлені доступу до правосуддя». Про це повідомила пресслужба ліквідованого ОАСК

«Верховна Рада ухвалила законопроект 5369 про ліквідацію ОАСК та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Таке рішення не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу», – йдеться у повідомленні.

У суді стверджують, що найбільшу шкоду від такого рішення відчують українці, які «будуть позбавлені доступу до правосуддя».

Також там поскаржилися, що десятки тисяч справ ОАСК, буде передано спочатку до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду.  І кожного разу розгляд справ буде починатися спочатку, тому процес затягнеться.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). «За» проголосували 326 нардепів.

Теги: українці правосуддя

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