ОАСК відреагував на рішення Ради про ліквідацію

У суді стверджують, що найбільшу шкоду від такого рішення відчують українці, які «будуть позбавлені доступу до правосуддя»

У ліквідованому Окружному адміністративному суді Києва заявили, що рішення парламенту принесе шкоду українцям, які, «будуть позбавлені доступу до правосуддя». Про це повідомила пресслужба ліквідованого ОАСК

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«Верховна Рада ухвалила законопроект 5369 про ліквідацію ОАСК та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Таке рішення не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу», – йдеться у повідомленні.

У суді стверджують, що найбільшу шкоду від такого рішення відчують українці, які «будуть позбавлені доступу до правосуддя».

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Також там поскаржилися, що десятки тисяч справ ОАСК, буде передано спочатку до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду. І кожного разу розгляд справ буде починатися спочатку, тому процес затягнеться.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за основу та в цілому за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК). «За» проголосували 326 нардепів.