Один із ініціаторів створення Партії миру Максим Гольдарб назвав три кроки для вирішення конфлікту на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Гольдарб

На думку політика, почати необхідно з переговорного процесу

«Сьогодні нові балканські держави живуть мирно. Чи живуть вони в повному спокої і любові? Навряд чи, взаємні претензії повністю не зняті, але так чи інакше це мир. А поганий мир кращий за хорошу війну, це аксіома. Саме тому форум про мир в Україні був організований В. Новинським у Хорватії», написав на своїй сторінці в Фейсбук один з ініціаторів створення Партії миру Максим Гольдарб.

Він вважає, що досвід наших сусідів зі встановлення миру на своїй землі є безцінним, тим більше, що в конференції Балкани представляли відомі політики, журналісти, взяли участь політологи Південної Європи та Австрії. «Особливо цікаво було слухати тих, хто свого часу брав безпосередню участь як у бойових діях, так і в подальшому примиренні воюючих сторін».

На думку політика, сьогодні мирному руху, природному бажанню людей жити в злагоді в Україні протистоїть набагато менша за кількістю, але озброєна, багата партія війни. З точки зору Гольдарба, вона представлена сьогоднішньою владою, її охоронними парамілітарними загонами, продажними пропагандистами і ЗМІ, які борються за подальше продовження бійні на Сході, такими, що розпалюють її, які наживаються на ній. «І цю страшну, але реальну «особливість» сьогоднішньої України потрібно було донести до Євросоюзу, пояснити його представникам, що великою помилкою є вважати «мирними» наміри української влади, довіряти їй у цьому питанні. Пояснити Європі потребу партії війни за будь-яку ціну не допустити до участі в найближчих виборах президента і парламенту України жителів Донбасу. І переконати європейських функціонерів блокувати усі її мілітаристські дії і рішення».

Говорячи про конкретні кроки, Гольдарб назвав три моменти: перше - це переговорний процес, «подобається тобі чи ні, але якщо хочеш миру, ти сідаєш і починаєш домовлятися». Другий момент - припинення підтримки парамілітарних організацій, тому що ці «підрозділи не можуть існувати самі по собі. Немає фінансування і немає захисту від закону - немає збройних формувань, які є двигуном жорстокої кривавої війни». І останній момент - делегування повноважень, тобто передача на якийсь час державних, в першу чергу, поліцейських функцій третій, незаангажованій стороні, світовому спостерігачеві, припустимо, структурі ООН. Вона ж буде здійснювати головне управління «гарячою» територією до її «охолодження».

Ще одним важливим моментом на думку політика є амністія для всіх учасників конфлікту, крім військових злочинців, які вчинили злочини проти людяності.

«Я повернувся додому втомлений, але з упевненістю, що нас там почули. З однозначним внутрішнім знанням, що світ в Україні встановимо, як би партія війни тому не пручалася. З переконаністю в недалекому мирі на нашій землі, в однозначній його перемозі над війною», - резюмував Гольдарб.