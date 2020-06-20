Нардеп опублікував темники для ЗМІ про те, як писати про Єрмака



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Голова Офісу президента Андрій Єрмак

Лерос оприлюднив скріншоти документа, написаного російською мовою, з назвою «Меседж-бокс для коментування інтерв’ю Єрмака»

Народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував документ, в якому викладено рекомендації для журналістів про те, як писати про голову Офісу Президента Андрія Єрмака.

Відповідний пост нардеп опублікував в Facebook.

Гео Лерос оприлюднив скріншоти документа, написаного російською мовою, з назвою «Меседж-бокс для коментування інтерв’ю А. Єрмака, а також актуальних подій (від 18.06)».

У документі є такі розділи: «Меседж-бокс для коментування інтерв’ю А. Єрмака виданню «ЛБ»,« Тези для коментування акції «партії Шарія», «Тези для коментування кримінального переслідування П. Порошенка», «Тези для коментування провалу голосування за програму Кабміну» та «Додатки» на 8 сторінках.

Нардеп показав фрагмент під назвою «Тези для поширення інтерв’ю А. Єрмака С. Кошкіній (від 17.06)». Структура документа виглядає таким чином: вказана тема, меседжі, завдання, а також рекомендації щодо заголовків.

Гео Лерос також показав скріншот, на якому продемонстровано, що у властивостях документа вказано його автора — Михайла Подоляка, радника голови Офісу Президента.

«[Андрій] Єрмак (голова Офісу Президента — ред.) як козел мекає все, що йому [Михайло] Подоляк (радник Андрія Єрмака — ред.) пише. Бачу, деякі ЗМІ розібрали заголовки просто з цього файлу, лол», — прокоментував Лерос.

Нагадаємо, 29 березня, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Фіругантами цих плівок також виступають Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які були помічниками Дениса Єрмака. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції і заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Згодом стало відомо, що ДБР порушило справу щодо нардепа Героса, який оприлюднив «плівки Єрмака».

Як відомо, президент Володимир Зеленський не збирається реагувати на скандал з оприлюдненням відеозаписів, на яких брат очільника Офісу президента Андрія Єрмака Денис обговорює призначення на державні посади. Проте кілька днів тому перший керівника Офісу президента Сергій Трофімов в інтерв'ю зізнався, що глава держави болісно відреагував на скандал з депутатом Гео Леросом щодо можливої корупції Андрія Єрмака.

31 березня, глава Офісу президента провів брифінг, на якому прокоментував останній корупційний скандал за участю свого брата. Однак, його відповіді лише спровокували появу нових фотожаб.

Варто зазначити, що глава Офісу президента на брифінгу не дуже чітко коментував корупційний скандал.