Росія визнає «ЛДНР» та шукає привід для нападу на Україну. 21 лютого за хвилину

Штаб Об’єднаних сил переконує, що контролює ситуацію та адекватно реагує на потенційні загрози з боку ворога

Штаб Об’єднаних сил переконує, що контролює ситуацію та адекватно реагує на потенційні загрози з боку ворога

Товарообіг між Україною та ЄС зріс на 35%, поліція оточила будинок Медведчука у Києві, Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України

21 лютого Росія та підконтрольні їй окупаційні адміністрації ОРДЛО продовжували чисельні провокації а також пропагандистську кампанію у ЗМІ для виправдання можливого повномасштабного військового наступу на Україну. Кремль тим часом максимально наблизився до визнання «ЛДНР», що фактично означатиме вихід РФ з «Мінських угод».

Визнання «ЛДНР» Росією

21 лютого президент РФ Володимир Путін скликав засідання Ради безпеки РФ, на якому приймалося рішення щодо можливого визнання Росією «суверенітету ЛДНР». На засіданні виступили заступник голови адміністрації Путіна та представник РФ у Тристоронній контактній групі Дмитро Козак, спікери обох плат російського парламенту В’ячеслав Володін та Влентина Матвієнко, очільник ФСБ, очільник ФСБ Олександр Бортніков, голова зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, міністр оборони Сергій Шойгу тощо. Всі одноголосно закликали Путіна визнати «ЛДНР».

Російський диктатор пообіцяв ухвалити остаточне рішення дещо пізніше.

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До слова, під час трансляції по телебаченню засідання Ради безпеки РФ журналісти помітили цікаву деталь.

Україна відреагувала на можливе визнання Росією «ЛДНР».

Раніше того ж дня Ватажки «ДНР» та «ЛНР» синхронно попросили Путіна визнати «незалежність».

Росія шукає привід для повномасштабного вторгнення в Україну

Міністр оборони України розкрив сценарій російської агресії, яку зараз втілює Кремль щодо України. Олексій Резніков попередив, що наразі рівень загрози високий.

Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Російська Федерація постійно намагається спровокувати Збройні сили на масштабну відповідь.

Упродовж дня російські ЗМІ та держустанови тиражували різноманітні фейки: нібито, п'ять українських диверсантів прорвались через кордон, ФСБ заявила про підрив прикордонного пункту у Ростовській області.

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Українська сторона намагалася своєчасно реагувати на інформаційні провокації.

Тим часом, станом на вечір понеділка, збройні формування РФ на Донбасі 54 рази порушили режим припинення вогню, з яких 45 із застосуванням забороненого озброєння. Зокрема, у прифронтовому місті Щасті під обстріл потрапили АЗС та Щастинська ТЕЦ.

Товарообіг між Україною та ЄС зріс на 35% і сягнув 62,5 млрд доларів – Свириденко

Цього року Україна має завершити важливі довгострокові проєкти, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС, а також продовжувати ту торгову політику, яка дозволила у 2021-му збільшити товарообіг між Україною та Європейським Союзом на 35% і вийти на його обсяг у $62,5 млрд.

Поліція оточила будинок Медведчука у Києві

У Києві під маєтком нардепа від проросійської партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука ввечері помічено незвичну активність. По-перше, там зараз чергує поліція, яка також перекрила прилеглу вулицю. По-друге, будинок оточили численні охоронці (ймовірно охоронної компанії «Шторм», яку пов’язують із нардепом).

Виплати багатодітним зростуть: скільки додадуть родинам у березні

З 1 березня в Україні підвищиться розмір щомісячної допомоги на кожну третю та подальшу дитину, яка виховується у багатодітній сім'ї. Розмір підвищення становитиме 400 грн. Крім того, на 166 грн буде підвищено мінімальний розмір державної допомоги для найбільш уразливих категорій громадян – осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які не мають права на пенсію.

Індія закликала своїх громадян якнайшвидше виїхати з України

Услід за низкою країн своє посольство з Києва до Львова через загрозу війни перевозить Індія. Своїх громадян вона просить покинути Україну негайно. Індійським студентам радять зв'язатися з працівниками відомства, а також стежити за оновленнями на сайті та у соцмережах посольства.

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