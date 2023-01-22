Нардепа від забороненої ОПЗЖ Столара не випустили з України – ЗМІ

Столар не зміг виїхати з України та змушений був повернутися до Києва

Джерела серед прикордонників кажуть, що по Столару наразі стоїть заборона на виїзд

Нардепа від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Столара, який нещодавно повернувся в Україну і був присутній на засіданні парламенту 12 січня, 20 січня не випустили з України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Михайло Ткач.

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Він зазначив: «Після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів «до завершення каденції» депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили довго не гостювати в Україні та повернутись в Дубай та Монако відповідно.

Джерела у правоохоронних органах інформують, що Ігор Абрамович з короткою зупинкою на святкування дня народження мера Харкова в Ужгороді минулого тижня повернувся до славетної справи оборони Монако.

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А от депутат Столар затримався на декілька зустрічей і вирушив на «дубайську передову» вчора. За даними джерел у правоохоронних органах, ані вчора, ані сьогодні Столар так і не пройшов кордон і був вимушений повернутись до Києва. Зараз активно контактує з представниками влади. Джерела серед прикордонників кажуть, що по Столару наразі стоїть заборона на виїзд».

Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, який виїхав перед початком повномасштабного російського вторгнення, збільшив свої статки на 56 мільйонів гривень.

Раніше інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про українських VIP-біженців до Монако, Монте-Карло та Ніцци. Зокрема, у виданні стверджують, що там перебувають нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс і його брат Ігор. Біля берегів Монако, на власній яхті відпочиває і бізнесмен та політик Костянтин Жеваго.

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Коштує річна оренда таких апартаментів у Monte-Carlo Bay приблизно €2 млн.

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Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Нардеп та столичний забудовник мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра.