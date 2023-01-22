Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардепа від забороненої ОПЗЖ Столара не випустили з України – ЗМІ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нардепа від забороненої ОПЗЖ Столара не випустили з України – ЗМІ
Столар не зміг виїхати з України та змушений був повернутися до Києва
фото з відкритих джерел

Джерела серед прикордонників кажуть, що по Столару наразі стоїть заборона на виїзд

Нардепа від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадима Столара, який нещодавно повернувся в Україну і був присутній на засіданні парламенту 12 січня, 20 січня не випустили з України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Михайло Ткач.

Він зазначив: «Після відвідин Верховної Ради і гарантування збереження мандатів «до завершення каденції» депутати від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович вирішили довго не гостювати в Україні та повернутись в Дубай та Монако відповідно.

Джерела у правоохоронних органах інформують, що Ігор Абрамович з короткою зупинкою на святкування дня народження мера Харкова в Ужгороді минулого тижня повернувся до славетної справи оборони Монако.

А от депутат Столар затримався на декілька зустрічей і вирушив на «дубайську передову» вчора. За даними джерел у правоохоронних органах, ані вчора, ані сьогодні Столар так і не пройшов кордон і був вимушений повернутись до Києва. Зараз активно контактує з представниками влади. Джерела серед прикордонників кажуть, що по Столару наразі стоїть заборона на виїзд».

Нагадаємо, нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар, який виїхав перед початком повномасштабного російського вторгнення, збільшив свої статки на 56 мільйонів гривень.

Раніше інтернет-видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про українських VIP-біженців до Монако, Монте-Карло та Ніцци. Зокрема, у виданні стверджують, що там перебувають нардеп від забороненої партії ОПЗЖ Григорій Суркіс і його брат Ігор. Біля берегів Монако, на власній яхті відпочиває і бізнесмен та політик Костянтин Жеваго. 

Згідно з даними журналістів-розслідувачів, у Монако родина народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Григорія Суркіса кілька років поспіль орендує апартаменти у п'ятизірковому готелі Monte-Carlo Bay. Коштує річна оренда таких апартаментів у Monte-Carlo Bay приблизно €2 млн.

Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара. Нардеп та столичний забудовник мешкає в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. 

Читайте також: Законопроєкти з Лазурового узбережжя. Як Столар та Абрамович дбають про українців
Теги: депутат партії Facebook журналіст кордон Вадим Столар Монако

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп від ОПЗЖ Столар збагатився на 56 мільйонів
Нардеп з батальйону «Монако» Столар за війну значно збільшив свої статки, – розслідування
27 вересня, 2022, 22:49
Триває розслідування розслідування щодо ухилення від сплати податків групою компаній
ДБР готує екстрадицію нардепа з «батальйону Монако» (відео)
1 вересня, 2022, 10:26
Згідно з розслідуванням, Григорій та Ігор Суркіс перебувають у Монако
Українські олігархи в Монако: ДБР почало розслідування
17 серпня, 2022, 19:10

Політика

Нардепа від забороненої ОПЗЖ Столара не випустили з України – ЗМІ
Нардепа від забороненої ОПЗЖ Столара не випустили з України – ЗМІ
Вирішувати Німеччині: Білий дім прокоментував позицію Берліна щодо танків Leopard
Вирішувати Німеччині: Білий дім прокоментував позицію Берліна щодо танків Leopard
Командувач «Півдня»: звільнення Криму – пріоритет
Командувач «Півдня»: звільнення Криму – пріоритет
Трагедія у Броварах. Зеленський звернувся із проханням до українців (відео)
Трагедія у Броварах. Зеленський звернувся із проханням до українців (відео)
«Продуктовий» скандал у Міноборони: «cлуга народу» очікує резонансних висновків
«Продуктовий» скандал у Міноборони: «cлуга народу» очікує резонансних висновків
Постачання танків Україні: Бундестаг назвав катастрофою результати «Рамштайна»
Постачання танків Україні: Бундестаг назвав катастрофою результати «Рамштайна»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Президент попрощався із керівниками МВС (фото)
17K
Генерал-розвідник розкрив сценарій зміни влади у Росії
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8154
У Соледарі поранено відому кремлівську пропагандистку (відео)
7615
Нова скандальна заява Арестовича: ексрадник поставив під сумнів перемогу й існування України
7442
На чию перемогу працюють «аргументы от истории» професора Ярослава Грицака?

Новини

Держенергонагляд назвав три регіони, де найскладніша ситуація зі світлом
Вчора, 12:58
Російські війська в Білорусі ведуть розвідку українських об’єктів і не лише – Генштаб
Вчора, 07:02
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
20 сiчня, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
20 сiчня, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
19 сiчня, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
19 сiчня, 06:53

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту