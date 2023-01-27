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Кілька нардепів від ОПЗЖ втекли з України в Дубай – розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кілька нардепів від ОПЗЖ втекли з України в Дубай – розслідування
Столар повернувся в Україну і уже не зміг перетнути кордон
фото з відкритих джерел

Королевська із сім'єю проживає у Дубаї в Address Beach Resort

Дехто з нардепів від ОПЗЖ вже перебралися до Дубая. Мова йде про Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода, Вадима Столара. Про це свідчить розслідування «Української правди».

Зазначається, що також часто прилітає в гості депутат Суто Мамоян.

Мамояна журналіст УП зустрів у Дубай в найбільшому в світі торговому центрі Dubai Mall 7 січня. За даними джерел УП у бізнесових колах, Мамоян нібито намагається вирішити проблеми великої букмекерської компанії, де він хоче отримати посередництво між владою та власниками. Джерела переконують, що в Дубай Мамоян літає для зустрічей з власниками. 

Напередодні Нового року Столара помітили в Дубай у російському ресторані Suvoroff. За даними джерел, український нардеп навіть оформив водійське посвідчення в ОАЕ. На це мають право лише резиденти ОАЕ, а це означає, що він збирається жити в Перській затоці. 

Наразі Столар повернувся в Україну і уже не зміг перетнути кордон. За інформацією джерел, депутат веде перемовини з представниками влади, щоб отримати дозвіл на виїзд з країни.

Королевська із сім'єю проживає у Дубаї в Address Beach Resort. 17 жовтня Королевську з чоловіком Юрєю Солодом помітили в офісі найбільшого забудовника Дубая Emaar. Джерела УП серед забудовників інформують, що тоді сімейство придбало нерухомості на понад 10 мільйонів доларів. 

Видання зазначає, Королевська була серед тих, кому Віктор Медведчук запропонував залишитися в Україні і чекати на окупацію, щоб одразу перехопити владу.

Раніше повідомлялося, що журналісти помітили у Дубаї Юлію Тимошенко.

Теги: Опозиційна платформа — За життя депутат Верховна Рада

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