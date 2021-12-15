Почав діяти закон, який дозволяє прикордонникам застосовувати зброю

ДПСУ роз'яснила, у яких випадках прикордонники можуть використовувати зброю і бойову техніку

Відтепер в Україні діє вдосконалений порядок застосування прикордонниками засобів примусу. Як повідомляють у Державній прикордонній службі, 15 грудня набули чинності відповідні зміни до закону «Про Державну прикордонну службу України».

Йдеться про «ґрунтовні зміни щодо деяких правових засад реалізації прикордонниками їхніх функцій з охорони та оборони державного кордону, забезпечення правопорядку у прикордонні та районах на межі з тимчасово окупованими територіями», повідомили у пресслужбі ДПСУ.

«Нововведення законодавчо регламентують застосування співробітниками Держприкордонслужби фізичного впливу, а також використання та застосування спеціальних засобів: від кайданок до службових собак, від засобів обмеження рухомості до засобів акустичного, мікрохвильового впливу, радіоелектронної протидії», – повідомили у ДПСУ.

За даними пресслужби, йдеться про ситуації, коли на правопорушника не діють слова прикордонників або доводиться стримувати збройну агресію.

Закон про Державну прикордонну службу України доповнено новими статтями. Вони регламентують застосування прикордонниками зброї, бойової техніки, озброєння, встановленого на кораблях, катерах та повітряних суднах прикордонної служби.

Зокрема, законодавчо регламентували застосування зброї під час стримування збройної агресії проти України та в особливий період.

Також визначені випадки, коли прикордонники можуть застосовувати вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку в напрямку території суміжної держави.

Це, зокрема, такі випадки:

відбиття збройного нападу;

відсіч і стримування збройної агресії;

вторгнення на територію України озброєної (військової) особи або групи осіб, збройних сил інших держав;

припинення збройних провокацій;

ведення вогню з території суміжної держави;

відбиття нападу або припинення збройного опору особи та групи осіб, які незаконно перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України.

Законодавчі нововведення також дозволяють прикордонникам використовувати зброю та спеціальні засоби, щоб примусово припинити польоти безпілотників. Прикордонники можуть приземляти, у тому числі збивати дрони, що з порушенням правил літають у прикордонній смузі, поблизу кораблів і катерів Держприкордонслужби, пунктів пропуску, КПВВ, місць розташування підрозділів і нарядів. Також дозволяється перехоплювати управління безпілотниками.

Крім цього, закон доповнили статтею 21-7 «Підстави та порядок здійснення поверхневої перевірки». Йдеться про перевірку людей, речей, товарів (вантажів) і транспортних засобів у прикордонних контрольованих районах, пунктах пропуску, КПВВ.

Під час поверхневої перевірки прикордонники мають право вимагати відкрити сумку, рюкзак, портфель, мішок, капот, кришку багажника, двері салону транспортного засобу. А також – показати вміст кишень одягу. Відповідно, людина, яку перевіряють прикордонники, зобов’язана показати вміст особистих речей, кишень, надати доступ до конструктивних елементів транспортного засобу.

Верховна Рада ухвалила ці зміни 18 листопада 2021 року. Документ підписав президент і оприлюднило видання «Голос України».

Нещодавно прикордонна служба купила 60 дронів, які «бачать» вночі.