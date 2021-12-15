Рада сьогодні візьметься за авіаційні правила та захист тварин

Парламент оприлюднив порядок денний пленарного засідання 15 грудня

У середу український парламент проводить засідання. У порядку денному законопроєкти про авіаційні правила та посилення захисту тварин, а також призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою парламенту. Про це йдеться у порядку денному Верховної Ради.

Нардепи розглянуть в першому читанні такі законопроєкти:

щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності – 5877,

щодо удосконалення надання медичної допомоги – 6306,

щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво – 5688,

щодо встановлення святкового дня – День Української Державності – 5864,

Серед законопроєктів, які розглянуть у другому читанні:

щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління – 5572,

щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення – 5873,

щодо функціонування національної системи кваліфікацій – 4147,

про кредитні спілки – 4278,

щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України – 3683,

щодо державної підтримки сфери спорту – 4577,

щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності – 5409,

про лікарські засоби – 5547,

про антидопінгову діяльність у спорті – 5099,

щодо удосконалення пенсійного законодавства – 4668.

До слова, в Україні заборонять фінансові піраміди. Напередодні Рада схвалила відповідний законопроєкт.

14 грудня Рада прийняла закон про «Дія City». В ньому йдеться про податки в ІТ-галузі.

Також нардепи змінили процедуру банкрутства на час карантину.

Додамо, що Рада спростила видачу українських паспортів росіянам. Іноземці, які воювали за Україну на Донбасі, набуватимуть громадянство за спрощеними правилами. У законі йдеться й про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання.