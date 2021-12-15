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    Рада сьогодні візьметься за авіаційні правила та захист тварин

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    Пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться о 10 годині&nbsp; - Рада сьогодні візьметься за авіаційні правила та захист тварин
    Пленарне засідання Верховної Ради розпочнеться о 10 годині 
    фото: Інформатор

    Парламент оприлюднив порядок денний пленарного засідання 15 грудня

    У середу український парламент проводить засідання. У порядку денному законопроєкти про авіаційні правила та посилення захисту тварин, а також призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою парламенту. Про це йдеться у порядку денному Верховної Ради.

    Нардепи розглянуть в першому читанні такі законопроєкти:

    • щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності – 5877,
    • щодо удосконалення надання медичної допомоги – 6306,
    • щодо створення сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове виробництво – 5688,
    • щодо встановлення святкового дня – День Української Державності – 5864,

    Серед законопроєктів, які розглянуть у другому читанні:

    • щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління – 5572,
    • щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення – 5873,
    • щодо функціонування національної системи кваліфікацій – 4147,
    • про кредитні спілки – 4278,
    • щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України – 3683,
    • щодо державної підтримки сфери спорту – 4577,
    • щодо удосконалення законодавства з питань захисту тварин від жорстокого поводження у розважальній діяльності – 5409,
    • про лікарські засоби – 5547,
    • про антидопінгову діяльність у спорті – 5099,
    • щодо удосконалення пенсійного законодавства – 4668.

    До слова, в Україні заборонять фінансові піраміди. Напередодні Рада схвалила відповідний законопроєкт.

    14 грудня Рада прийняла закон про «Дія City». В ньому йдеться про податки в ІТ-галузі.

    Також нардепи змінили процедуру банкрутства на час карантину.

    Додамо, що Рада спростила видачу українських паспортів росіянам. Іноземці, які воювали за Україну на Донбасі, набуватимуть громадянство за спрощеними правилами. У законі йдеться й про росіян, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

    Теги: телебачення Верховна Рада депутат свята закон авіаперевезення тварини парламент
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    Рада сьогодні візьметься за авіаційні правила та захист тварин