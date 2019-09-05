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    Політика

    Остаточне об'єднання МінТОТ і Мінветеранів займе близько двох місяців

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    Міністерка у справах ветеранів та&nbsp;окупованих територій Оксана Коляда - Остаточне об'єднання МінТОТ і Мінветеранів займе близько двох місяців
    Міністерка у справах ветеранів та окупованих територій Оксана Коляда

    Кілька місяців піде на реорганізацію відомств

    Глава Міністерства у справах ветеранів та окупованих територій в новому Кабміні Оксана Коляда заявила, що відомство досі перебуває на стадії реорганізації.

    Про це вона сказала в коментарі «Громадському».

    Коляда додала, що незважаючи на те, що Міністерство ветеранів як відомство було створено на початку 2019 року, воно продовжувало тільки формуватися.

    «На початку року було призначено міністра, заступників у березні, персонал державної служби ми перевели в липні, нікого не могли набрати, бо в нас не було фінансування. І ми в якомусь такому процесу реорганізації постійному живемо», - сказала вона.

    Глава відомства уточнила, що об'єднання цього міністерства з Міністерством окупованих територій відбувається шляхом приєднання останнього до Міністерства ветеранів.

    «Я думаю, що кілька місяців піде на реорганізацію, ліквідацію самого міністерства і приєднання. Тут мають бути конкурси, відповідна атестація, набір людей. Я думаю, місяць-два (необхідно - ред.), 100%», - сказала вона.

    Також Коляда частково розкрила суму фінансування, яке потрібно буде відомству.

    «Поки ми з вами спілкуємося, фінансисти двох міністерств працюють у Міністерстві фінансів. По Мінвету - понад 3 мільярди. По МінТОТу не готова вам сказати, скажу по завершенню цих консультацій», - додала вона.

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