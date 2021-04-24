П'ять тисяч великодніх наборів для малозабезпечених зібрали в офісі «Європейської Солідарності»

Торік силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні

Торік силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні

Великодні продуктові набори від Фонду Порошенка та небайдужих українців передадуть тим, хто найбільше потребує підтримки

П'ять тисяч продуктових наборів для людей із вразливих груп зібрали волонтери, активісти ГО «Справа громад» в офісі «Європейської Солідарності» напередодні Великодніх свят. Долучилися і депутати Київської міської ради.

Цього разу у кожній коробці окрім цукру, олії, круп, консервів і солодощів ще є освячена великодня паска.

«Це абсолютно унікальна традиція, якої немає в жодній політичній силі. Коли дійсно зібралися однодумці, небайдужі люди, які об’єднали свої зусилля і допомагають Україні, українцям», – говорить голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

«Коли наша влада не в змозі допомогти нашим громадянам, саме тут «Європейська Солідарність», волонтери, активісти, небайдужі люди реалізують свою мету кращої України. Я впевнена, що саме тут ми набираємося тої атмосфери, яка допоможе нам у майбутньому врятувати Україну і зробити краще майбутнє для нас», – переконана Марина Порошенко.

1000 наборів отримають малозабезпечені кияни. Решта поїде у регіони по всій країні. Зібрані тиждень тому перші 2 тисячі наборів вже доставлені активістами партії мешканцям Одеської та Львівської областей.

«До наших партійних організацій щодня звертаються десятки й сотні мешканців столиці з проханням допомогти найнеобхіднішим. Ми знаємо, як важко киянам сьогодні. Саме тому фракція «Європейської Солідарності» в Київраді разом з волонтерами сьогодні формує 1000 продуктових наборів, і вже найближчими днями ми передамо їх найменш захищеним киянам», – пояснює Марина Порошенко.

Пакунки отримають пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, ті, – хто через локдаун опинився у складних життєвих обставинах. Багато громадян із групи ризику змушені залишатись вдома і не можуть придбати найнеобхідніше, пояснюють ініціатори акції. Рік тому, коли починалась пандемія коронавірусу, у Києві активісти доставили нужденним 1640 продуктових наборів.

Загалом торік силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.

З перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Понад сто апаратів від Порошенка вже доставлені у медзаклади і рятують життя людей.

Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.

Читайте також: