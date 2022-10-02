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Папа Римський взявся мирити Путіна і Зеленського

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Папа Римський взявся мирити Путіна і Зеленського
фото: vaticannews.va

Папа Римський закликав Путіна та Зеленського знайти вихід з війни

Папа Римський Франциск занепокоєний тим, що над світом нависла ядерна загроза. Він закликав президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна завершити війну. Про це повідомляє Vatican News.

Папа Римський Франциск заявив, що перебіг війни в Україні став настільки серйозним, нищівним і загрозливим, що викликає велике занепокоєння. Він звернувся до Зеленського та Путіна з проханням знайти вихід з кризи.

«Мій заклик, насамперед, звернений до президента Російської Федерації, благаючи його зупинити, також і з любові до свого народу, цю спіраль насильства та смерті. З іншого боку, засмучений величезними стражданнями українського населення внаслідок зазнаної агресії, скеровую такий же сповнений довіри заклик до президента України бути відкритим на серйозні мирні пропозиції», – заявив він.

Окрім того Папа Римський звернувся до міжнародних політиків.

«Усіх активних діячів міжнародного життя та політичних лідерів країн наполегливо прошу зробити все те, що в їхніх силах, щоби покласти край триваючій війні, не дозволивши втягнутися в небезпечну ескалацію та просувати й підтримувати ініціативи діалогу. Будь ласка, зробімо так, щоб молоді покоління дихали здоровим повітрям миру, а не забрудненим повітрям війни, яка є божевіллям! Нехай же після семи місяців бойових дій будуть введені в дію всі дипломатичні засоби, навіть ті, які, можливо, не застосовувалися досі, щоби покласти край цій величезній трагедії. Війна сама у собі є помилкою та жахіттям!», – зазначив Папа Франциск.

Нагадаємо, раніше папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera натякнув, що країнам Заходу не варто постачати зброю Україні й дорікнув тим, що на нашій землі її випробовують. Також Папа Римський шокував новою заявою про причину війни в Україні.

Раніше Папа Римський Франциск відреагував на заяві президента Російської Федерації Володимира Путіна про можливе застосування ядерної зброї. Понтифік заявив, що навіть думати про це «божевілля». Також Папа Римський Франциск назвав «морально прийнятними» постачання зброї Україні для захисту від російської агресії.

Теги: війна населення Папа Римський путін Володимир Зеленський

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