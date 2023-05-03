Піклувалися, як про сина: зворушлива історія про військового, яка розчулила мережу

Захисник розповів, що його мама померла, а сам він служить біля Краматорська, звідки його відпустили на три дні додому в Івано-Франківськ

Керівниця гуманітарної організації Наталія Тулінова їхала в одному вагоні з військовим у потязі Київ-Івано-Франківськ. Разом з ними у Моршин направлялася 50-річна жінка. Коли вона дізналися, що військовий служить у Краматорську і не має матері, то почала піклуватися про бійця, як і про свого сина, який теж захищає Україну.

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Пост жінки, яка стала свідком історії у купе поїзда, набув популярності та розчулив багатьох користувачів.

Наталія їхала разом із 50-річною жінкою, яка направлялася у Моршин на лікування, коли у купе зайшов захисник.

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«Військовий, ще дуже молодий, гарний, років 25-27, з великим рюкзаком, карематом, і сумними очима людини, що повернулась з фронту в бурхливий та майже безтурботний Київ. Наша розмова «ні про що» з жіночкою вмить припиняється. Ми починаємо метушливо пропонувати йому все що маємо: банани, цукерки, мінеральну воду, заварну каву, бутерброди», – написала жінка.

Коли попутниці дізналися, що військовий служить у Краматорську і не має матері, вони почали піклуватися про нього, як про сина. Військовий, якого звали Максим, був командиром і їхав додому в Івано-Франківськ.

У бесіді з жінками захисник розповів, що його мама померла, а сам він служить біля Краматорська, звідки його відпустили на три дні. Після цього військовий заснув і спав понад 12 годин.

«Може за рік це його найдовший та найсолодший сон? А ми з жіночкою перемигуємось знаками, говоримо пошепки, у тому числі попередивши провідницю, щоб слідкувала за тишею в вагоні», – згадала Наталія.

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Вранці сусідка, яка їхала до Моршина, приготувала військовому сніданок, витерла черевики та замовила кави. З’ясувалося, що жінка має 28-річного сина, який воює під Марʼїнкою. Коли вона виходила на своїй станції, то поклала під подушку юнака, який все ще спав, маленьку іконку.

«Сльози стоять в горлі від того, що стала свідком, як цей юнак, був огорнутий уві сні, справжньою маминою турботою. Зараз всі ми – його мами», – зауважила авторка допису.

Військовий забрав залишену жінкою іконку. На вокзалі військовий подякував Наталії за волонтерство, і вони обійнялися. Максима – високого парубка з величезним рюкзаком – зустрів батько.

До слова, чоловік Наталії, з яким вони познайомилися 22 роки тому, також перебуває на фронті.

У коментаряї під дописом користувачі розповіли, що не можуть стримати сліз, адже вражені такою історією.

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Нагадаємо, мережу розчулило зворушливе відео: онучка побачила дідуся-військового після восьми місяців розлуки.

Зауважимо, раніше ми публікували відео, яке неможливо дивитися без сліз: військовий вперше після полону говорить із мамою.