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    Парламент виділилив 800 млн гривень на кисневі станції для Covid-лікарень

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    Згідно із законом, 650 млн гривень піде на закупівлю обладнання і 150 млн гривень &ndash; на проектування і монтаж - Парламент виділилив 800 млн гривень на кисневі станції для Covid-лікарень
    Згідно із законом, 650 млн гривень піде на закупівлю обладнання і 150 млн гривень – на проектування і монтаж
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    Нардепи внесли зміни до закону про бюджет-2021

    Верховна рада України збільшила витрати на закупівлю кисневих станцій для Covid-лікарень ще на 800 млн гривень. Відповідний законопроект № 5460 підтримали 336 нардепів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко на сторінці у Facebook.

    «Автором законопроекту є Інна Совсун, я виступав як співавтор. Ми ще влітку пропонували виділити ці кошти, але тоді до нас не дослухалися. А зараз Стефанчук невідкладно підпише цей законопроект через суспільну значимість», – написав Гончаренко.

    Таким чином, нардепи внесли зміни до закону про бюджет-2021, якими передбачено створення бюджетної програм «Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я» та «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг з проектування та встановлення кисневих станцій».

    Згідно із законом, 650 млн гривень піде на закупівлю обладнання і 150 млн гривень – на проектування і монтаж. Кошти пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ.

    Нагадаємо, Верховна Рада України 4 листопада проводить позачергове засідання, скликане на вимогу фракцій «Європейська Солідарність» і «Голос». Відповідне розпорядження підписав Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

    Опозиція зібрала необхідні підписи для проведення позачергового засідання і ухвалення закону 5460 про кисневі станції в лікарнях.

    Теги: Верховна Рада Європейська солідарність Олексій Гончаренко лікарня опозиція Руслан Стефанчук коронавірус
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    Парламент виділилив 800 млн гривень на кисневі станції для Covid-лікарень